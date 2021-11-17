GENÇLİK, SPOR VE YURT YATIRIMLARI ELE ALINDI

Isparta İl Genel Meclisi'nde bütçe görüşmeleri devam ediyor. Meclisin performans programı tasarısı müzakerelerinde İl Müdürlüğümüzün hizmet alanı içerisinde yer alan spor hizmetleri, gençlik hizmetleri, yurt hizmetleri çalışmaları ve yatırımları ele alındı.Performans görüşmelerinde sunum yapan İl Müdürümüz Murat Gevrek, ilimizin spor, gençlik, yurt hizmetleri çalışmaları ve yatırımları hakkında genel bilgiler verdi.Toplantı sonunda İl Müdürümüz Murat Gevrek, meclis üyelerinin sorularını cevaplandırıp, taleplerini dinledi.