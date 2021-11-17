ISPARTA’DA BİR DAİREYİ 40 KİŞİYE SATTILAR

Isparta’da yaşanan dolandırıcılık olayı pes dedirtti. Bir binada aynı daire bir çok farklı kişiye satıldı. Mağdur olduğunu söyleyen onlarca şahıs suç duyurusunda bulundu.Bahçelievler Mahallesi’nde 5 katlı 20 daireli apart olarak planlanan binaya yazılan yaklaşık 40 kişi, yaklaşık 20 milyon TL dolandırıldıklarını belirterek, söz konusu inşaatı yapanların kenti terk ettiğini öne sürdü.Dolandırıldıklarını iddia edenlerin sayısı da gün geçtikçe artıyor. Binlerce liralık zarara uğrayan vatandaşlar, mahkemenin sonuçlanmasını bekliyor.