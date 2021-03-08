Rektör Çarıkçı’nın “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı”

2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyen güçlü Türkiye’nin kadim kültüründe erkeğiyle birlikte omuz omuza emek veren kadınlarımız, geleceğimizin inşasında, ekonomimizin, sosyal ve toplumsal hayatımızın, siyasetimizin, bilim ve kültürümüzün mihenk taşını oluşturan en önemli gücümüzdür.



8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün yaşam kaynağı kadınlarımızın saygınlığı ve hakları konusunda önemli bir farkındalığa vesile olmasını, kadın sorunlarının çözümüne katkı sunmasını, savaşın, şiddetin, yoksulluk ve yoksunluğun mağdur ettiği nice kadına da umut olmasını temenni eder;



“8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nüzü kutlarım.



Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI



Rektör