Isparta’da Eğirdir ilçesine bağlı Yukarıgökdere köyü, vaka ve temaslı sayısının artması nedeniyle 10 gün süreyle karantina altına alındı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, "İlçemiz Yukarıgökdere köyünde Covid19 vakalarının ve temaslı sayısının çok olması nedeniyle (Covid19) enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Yukarıgökdere köyü, 08.03.2021 tarihi saat 13.00 itibariyle 18.03.2021 tarihi saat 13.00'e kadar 10 gün süreyle giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmıştır. Ayrıca kolluk kuvvetleri tarafından gerekli önlemlerin titizlikle alınmasına, karantina sürecinde yasaklara aykırı davranışta bulunanlara İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına riayet etmemekten dolayı 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir" dedi.