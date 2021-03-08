ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN

“8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ” MESAJI

Huzurlu, mutlu ve sağlıklı toplumun temel taşları olan, varlıklarıyla hayatın her alanında fedakârlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlara verilen değer, o toplumun medeniyet seviyesinin önemli bir göstergesidir.Sonsuz sevgi ve hoşgörü ile geleceğimizin inşasında başrol oynayan, merhamet ve fedakârlık timsali, aile birliğinin temel unsuru ve hayatın vazgeçilmez parçası olan kadınlarımız, yetiştirdikleri nesillerle geleceğimizin şekillendirilmesinde ne kadar hayati öneme sahip oldukları aşikârdır.Ailesinin refahı için yorulmadan çalışan kadın, İstiklal Savaşımızda da cephe gerisinin kahramanı olmuştur. Hayatın tüm alanlarında her türlü fedakârlığı gösteren kadınlarımız, bu vatan ve millet için canını feda etmeye hazır nesilleri de yetiştirmiştir.Hepimizi derinden yaralayan, kadınımıza yönelik kötü muamele ve şiddet karşısında devletimiz gerekli yasal düzenlemeleri yaparak, geliştirdiği politikalarla bu konudaki duyarlılığını ortaya koymuştur. Sorunun çözümünde devlet elinin yanında, sivil toplum kuruluşlarına, medyaya ve toplumun tamamına büyük görev ve sorumluluk düşmektedir.Bu vesileyle; 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor başta şiddet, ayrımcılık ve fırsat eşitsizliği gibi önemli sorunlarının tamamıyla çözüldüğü, mutlu aile, mutlu yaşam ve mutlu toplum dileği ile barışın, adaletin ve sevginin çoğalmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum.