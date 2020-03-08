Mangalda pişen herşeye inanılmaz bir tutkumuz var. Peki ya mangalda pişmiş deniz ürünleri denediniz mi?
Isparta'da şehrin tam kalbinde otantik bir atmosferde özel soslarla hazırlanan eşsiz lezzetiyle mangalda, göveçte ve tavada kızarmış kalamar, karides, somon ve midye yemeğe ne dersiniz?
Gözde Balık Evi Isparta'da alışılmışın dışında çıtırlıkta ve alışılmışın dışında tazelikte balık yeme keyfini sizlere sunuyor.
Adres: Kutlubey, 6 Mart Cad. Merkez- Isparta (Halı Sarayı) ISPARTA
Telefon:0246 201 29 29
İşte Gözde Balık Evi'nde hazırlanan mangal menüleri
EKMEK ARASI
- Palamut Ekmek
- Hamsi Ekmek
- Midye Ekmek
- Ekmek Arası Balık Köfte
- Hamsi Tava
- Hamsi Izgara
- Hamsi Kuşu
- Çipura
- Levrek
- Mezgit Filato
- Palamut
- Çanakkale Sardalya
- Eğirdir Göl Levreği
- İstavrit
- Grida
- Kalamar Tava
- Karides Güveç
- Midye Tava
- Jumbo Karides Tava