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Gözde Balık Evi'nden mangalda kızarmış nefis deniz ürünleri

Gözde Balık Evi'nden mangalda kızarmış nefis deniz ürünleri
ISPARTA
G.Tarihi: 07.03.2020 22:44
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
GÖZDE BALIK EVİ'NDEN  MANGAL MENÜLERİ 

Mangalda pişen herşeye inanılmaz bir tutkumuz var. Peki ya mangalda pişmiş deniz ürünleri denediniz mi?

Isparta'da şehrin tam kalbinde otantik bir atmosferde  özel soslarla hazırlanan eşsiz lezzetiyle mangalda, göveçte ve tavada kızarmış kalamar, karides, somon ve midye yemeğe ne dersiniz?

​Gözde Balık Evi Isparta'da alışılmışın dışında çıtırlıkta ve alışılmışın dışında tazelikte balık yeme keyfini sizlere sunuyor.

Adres: Kutlubey, 6 Mart Cad. Merkez- Isparta  (Halı Sarayı) ISPARTA
Telefon:0246 201 29 29

İşte Gözde Balık Evi'nde hazırlanan mangal menüleri
   

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EKMEK ARASI 
  • Palamut Ekmek
  • Hamsi Ekmek
  • Midye Ekmek
  • Ekmek Arası Balık Köfte
TAVADA VE IZGARADA BALIKLAR
  • Hamsi Tava
  • Hamsi Izgara
  • Hamsi Kuşu
  • Çipura
  • Levrek
  • Mezgit Filato
  • Palamut
  • Çanakkale Sardalya
  • Eğirdir Göl Levreği
  • İstavrit
  • Grida
  • Kalamar Tava
  • Karides Güveç
  • Midye Tava
  • Jumbo Karides Tava
 
 
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Gözde Balık Evi'nden mangalda kızarmış nefis deniz ürünleri
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