GÖZDE BALIK EVİ'NDEN MANGAL MENÜLERİ

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EKMEK ARASI

Palamut Ekmek

Hamsi Ekmek

Midye Ekmek

Ekmek Arası Balık Köfte

TAVADA VE IZGARADA BALIKLAR

Hamsi Tava

Hamsi Izgara

Hamsi Kuşu

Çipura

Levrek

Mezgit Filato

Palamut

Çanakkale Sardalya

Eğirdir Göl Levreği

İstavrit

Grida

Kalamar Tava

Karides Güveç

Midye Tava

Jumbo Karides Tava

Mangalda pişen herşeye inanılmaz bir tutkumuz var. Peki ya mangalda pişmiş deniz ürünleri denediniz mi?Isparta'da şehrin tam kalbinde otantik bir atmosferde özel soslarla hazırlanan eşsiz lezzetiyle mangalda, göveçte ve tavada kızarmış kalamar, karides, somon ve midye yemeğe ne dersiniz?​Gözde Balık Evi Isparta'da alışılmışın dışında çıtırlıkta ve alışılmışın dışında tazelikte balık yeme keyfini sizlere sunuyor.Kutlubey, 6 Mart Cad. Merkez- Isparta (Halı Sarayı) ISPARTAİşte Gözde Balık Evi'nde hazırlanan mangal menüleri