Rektör Çarıkçı’nın “30 Ağustos Zafer Bayramı” Mesajı

1071’in 26 Ağustos’unda Alparslan’ın kumandanlığında Malazgirt Zaferi ile Anadolu’nun kapısı Türklere sonuna dek açılmış; bu tarihten itibaren Türkler Anadolu’yu yurt edinerek tüm dünya üzerinde kök salmışlardır. Tarih boyunca defalarca kez işgale uğrayan bu topraklar, Türk milletinin kahraman ecdadı sayesinde daima bağımsızlığını korumaya ve büyük atılımlar ile durmadan büyümeye ve gelişmeye devam etmiştir. 1922’nin 30 Ağustos’unda Gazi Mustafa Kemal’in kumandanlığında Başkomutanlık Meydan Zaferi ile Anadolu’dan düşman askerleri söküp atılmış, yıllarca güç koşullar altında sürdürülen istiklal mücadelesi başarıyla sonlandırılmıştır.



Tarih boyunca Türk milletinin ordusuyla tek bir yürek haline gelerek gösterdiği cesaret, kahramanlık ve vatan sevgisi; milletimizin yükselişinde ilham kaynağı olmaya her zaman devam edecektir. Cumhuriyet'in temellerini bozmaya yeltenenlere en iyi cevabı da yine büyük Türk milleti verecektir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar, egemenliğini muhafaza edebilen, küresel alanda cazibe ve güç merkezi olmuş, kuruluş yıllarındaki muazzam birliktelik ruhunun muhafaza edildiği büyük bir devlettir. Türkiye’nin küresel bir güç olmasının altında yatan en büyük değer işte bu birliktelik ruhundan gelmektedir.



Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin kahraman komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bizi bağımsızlığa kavuşturan tüm gazi ve şehitlerimizi de saygı ve rahmetle anıyorum.



Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI



Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü