Zafer 98 Yaşında

Büyük Taarruz; tam 98 yıl önce bugün Türk ordusunun, aziz milletimize esaret zinciri vurmak isteyenlere karşı 26 Ağustos sabahı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında Kocatepe'den Afyon ovasına kükremiş bir sel gibi akarak, düşman birliklerini bozguna uğratıp 30 Ağustos'ta zafere ulaşmasıyla sonuçlandı.Bu büyük Zafer’in 98’inci yıldönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü düzenlenen bir törenle kutlandı. Törene Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mülki ve askeri erkan, gaziler ile şehit yakınlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na sırasıyla Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'mızın okunmasıyla devam etti.Programda öncelikli olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bayram mesajının okunmasının ardından öğrenciler tarafından zafer şiirleri okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından tören sona erdi.