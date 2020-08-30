İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer Yılmaz'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Mesajı

Ağustos ayı Aziz Milletimiz için zaferler ayıdır.Yüce Türk Milletinin özgürlük aşkını ve varoluş iradesini ortadan kaldıracak hiçbir gücün olmadığının tüm dünyaya bir kez daha gösterildiği 30 Ağustos Zaferinin 98. yıldönümünde, bu büyük zaferi bir bayram olarak kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşıyoruz.30 Ağustos Zaferi, daha önceki nice zaferlerimiz gibi önemli bir askeri başarı olmanın yanında milletimizin sarsılmaz imanının, sahip olduğu üstün iradenin, vatan ve millet sevgisinin, eşsiz kahramanlığın, güçlü birlik ve beraberliğin de unutulmaz sembolüdür.Ecdadımızın canları pahasına vermiş olduğu bu şanlı mücadele; bugün bizlere ilham kaynağıdır, yarın da olmaya devam edecektir.Büyük bir coşkuyla kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle başta büyük komutan Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten duygularımla kutluyorum.Ömer Yılmazİl Millî Eğitim MüdürüIsparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü