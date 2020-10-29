Rektör Çarıkçı’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Vatan, Türk milleti için önemli bir kavramdır. Kadim tarihimiz, kültürümüz ve dinimiz de vatan toprağına, hürriyete, birliğe, beraberliğe büyük önem vermekte bunları dünya üzerindeki varlığımızın vazgeçilmez unsurları olarak görmektedir. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini en iyi anlatan şairimiz Mehmet Akif, “Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır.” dizelerinde Türk milletine, kararlı bir vatan savunmasının önemini anlatır.



Vatan savunmasının en büyüğü ise bundan 97 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde Kurtuluş Savaşı mücadelesinde verilmiştir. Her türlü yokluk ve imkânsızlığa rağmen bir bağımsızlık destanının yazıldığı ve akabinde Cumhuriyetimizin kurulduğu 29 Ekim 1923, bizim için istiklal ve istikbalimizin sarsılmaz temeli olmuştur.



Güçlü Türkiye ile birlikte Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru emin adımlarla ilerleyen Süleyman Demirel Üniversitesi olarak, kurtuluş mücadelemizin köklü hatırasını yaşatmak üzere, cumhuriyetin getirdiği kazanımları durmadan ve yorulmadan geliştireceğimize ve güçlü potansiyellerimizden biri olan genç nüfusumuzu en iyi şekilde yetiştireceğimize, cumhuriyetin değerlerine sonuna dek sahip çıkacağımıza inancımız tamdır.



Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin 97. yılını en kalbi duygularımla kutluyor; başta Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu aziz milleti yücelten tüm devlet adamlarımızı şükranla, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyorum.



Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI



Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü