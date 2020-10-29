Mevlit Kandili münasebetiyle Ulu Camii’de kandil özel programı düzenlendi.Coşkulu bir cemaatin katılımıyla gerçekleşen kandil özel programı İl Müftüsü Bayram Şahin’in “Peygamberimiz ve Çocuk” konulu vaazıyla başladı. Kandil vaazında, bu gece dünyayı teşrif eden Hz. Peygamber’in (s.a.s) doğumu, çocukluğu, gençliği, ahlakı ve çocuklarla münasebetinden bahseden Müftü Şahin, vaazını; “Peygamberimizi daha yakından tanımalı, onu anlamaya çalışmalı ve bilhassa çocuklarla iletişimini yeniden hatırlayarak hayatımıza taşımaya gayret etmeliyiz” sözleriyle bitirdi.Covid-19 tedbirlerine riayet edilerek icra edilen ve Ulu Camii, Belediye, Fatih Çarşısı ve Mimar Sinan Camii görevlilerinin okuduğu Mevlid-i Şerif’in sonunda İl Müftüsü Bayram Şahin dua yaptı. Saatler 21.00’i gösterdiğinde ise; Diyanet işleri Başkanlığı’nın talimatıyla tüm yurtta minarelerden okunacak olan üçer tekbir ve salevât görevliler tarafından koro halinde okundu.