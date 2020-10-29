İstihdam paketi kapsamında binlerce kişiye emeklilik fırsatı doğdu. Esnaf ve çiftçiye 31 Ekim'den itibaren 2 ay süre verilecek. Bu süre zarfında binlerce esnaf, çiftçi ve vatandaşa istihdam paketi kapsamında sağlık primi borçlarını yapılandırma fırsatı tanınacak. İşte binlerce kişiye emeklilik fırsatı sağlayacak istihdam paketinin detayları...
Binlerce esnaf, çiftçi ve vatandaşa borç yapılandırma fırsatı tanınıyor. İstihdam paketi kapsamında esnaf, çiftçi ve vatandaş sağlık prim borçlarını yapılandıracak.
Yasayla birlikte 165 milyar TL sosyal güvenlik alacağı toplanacağı belirtiliyor. Borçların yapılandırılması için vatandaşlara 2 ay süre verilecek.
İstihdam paketi kapsamında Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası prim borçları başta olmak üzere yapılandırılacak sosyal güvenlik alacakları 165 milyar TL olarak hesaplandı. Sağlık primi borcu bulunan binlerce esnaf, çiftçi ve vatandaşa yasa kapsamında yapılandırma, dondurma, ihya ve prim borçların kurtulma fırsatı tanınıyor. Emeklilik için bu imkânı bekleyenlere fırsat doğarken, faaliyetlerini sürdürüp de geçmiş borçlarını yatırmayanların Bağ-Kur kayıtları 1 Kasım'dan itibaren yeniden başlayacak.
2 AY İÇİNDE BAŞVURULACAK
Esnaf ve çiftçiye 31 Ekim öncesi borçlarını ödemeleri için yasanın çıkmasından itibaren 2 ay süre verilecek. Bu süre yasanın yayımlandığı tarih itibarıyla başlayacak. Borcunu peşin ödemeyenler de yapılandırma için başvurabilecek.
Primini kendi ödeyen taksici, dolmuşçu ve sanatçılar için de düzenlemeye gidildi. Yapılandırılan borç haricinde 60 günden fazla prim borçları bulunmaması durumunda, ilk taksiti ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlayabilecekler.
GENEL Sağlık Sigortası kapsamında olanlara da prim borcundan kurtulma imkânı tanınıyor. Vatandaşlar sadece anaparayı ödeyerek geçmiş borçlardan kurtulabilecek. Prim borcu bulunanların sağlık hizmetinden yararlanabilmesi için tanınan süre 30 Nisan 2021'e uzatılıyor.