GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Emekli olmak isteyenlere müjde! Yeni hak geldi

Emekli olmak isteyenlere müjde! Yeni hak geldi
ISPARTA
73 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
Emekli olmak isteyenlere müjde! Yeni hak geldi

İstihdam paketi kapsamında binlerce kişiye emeklilik fırsatı doğdu. Esnaf ve çiftçiye 31 Ekim'den itibaren 2 ay süre verilecek. Bu süre zarfında binlerce esnaf, çiftçi ve vatandaşa istihdam paketi kapsamında sağlık primi borçlarını yapılandırma fırsatı tanınacak. İşte binlerce kişiye emeklilik fırsatı sağlayacak istihdam paketinin detayları...

Binlerce esnaf, çiftçi ve vatandaşa borç yapılandırma fırsatı tanınıyor. İstihdam paketi kapsamında esnaf, çiftçi ve vatandaş sağlık prim borçlarını yapılandıracak. 

Yasayla birlikte 165 milyar TL sosyal güvenlik alacağı toplanacağı belirtiliyor. Borçların yapılandırılması için vatandaşlara 2 ay süre verilecek.
 
1 KASIM'DA BAŞLIYOR
İstihdam paketi kapsamında Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası prim borçları başta olmak üzere yapılandırılacak sosyal güvenlik alacakları 165 milyar TL olarak hesaplandı. Sağlık primi borcu bulunan binlerce esnaf, çiftçi ve vatandaşa yasa kapsamında yapılandırma, dondurma, ihya ve prim borçların kurtulma fırsatı tanınıyor. Emeklilik için bu imkânı bekleyenlere fırsat doğarken, faaliyetlerini sürdürüp de geçmiş borçlarını yatırmayanların Bağ-Kur kayıtları 1 Kasım'dan itibaren yeniden başlayacak.
 

2 AY İÇİNDE BAŞVURULACAK
Esnaf ve çiftçiye 31 Ekim öncesi borçlarını ödemeleri için yasanın çıkmasından itibaren 2 ay süre verilecek. Bu süre yasanın yayımlandığı tarih itibarıyla başlayacak. Borcunu peşin ödemeyenler de yapılandırma için başvurabilecek.
 
 
 Gecikme faizi yerine anapara ve enflasyon farkının şubata kadar ödenmesi durumunda durdurulan sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek. Borcunu bitirenler başvurusunu yapıp emekli olabilecek.
 
Şubat ayına kadar anapara ve enflasyon farkını ödeyenlerin, durdurulan süreleri sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek. İlk taksit süresinde borç yatırılmazsa ihya işlemi geçerli sayılmayacak. Yasa teklifine göre, prim borcu olup da iki ay içinde yapılandırmayanların mevcut borcu silinirken sigortalılıkları da durdurulacak. Durdurulan süreler emeklilik için kullanılamayacak. Geçmiş borcunu ödemeyip hâlâ faaliyetlerini sürdürenlerin sigorta kaydı 1 Kasım'da başlayacak. Borçlarını yatıranlar 1 Kasım sonrası 5 puanlık prim indiriminden de yararlanacak.
 
 
SANATÇI VE ŞOFÖRLERE DE KOLAYLIK
Primini kendi ödeyen taksici, dolmuşçu ve sanatçılar için de düzenlemeye gidildi. Yapılandırılan borç haricinde 60 günden fazla prim borçları bulunmaması durumunda, ilk taksiti ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlayabilecekler.
 
GSS'DE GECİKME CEZALARI SİLİNİYOR
GENEL Sağlık Sigortası kapsamında olanlara da prim borcundan kurtulma imkânı tanınıyor. Vatandaşlar sadece anaparayı ödeyerek geçmiş borçlardan kurtulabilecek. Prim borcu bulunanların sağlık hizmetinden yararlanabilmesi için tanınan süre 30 Nisan 2021'e uzatılıyor. 
 
 
Nisana kadar prim borcunun anaparasını ödeyenlerin gecikme faizi ve cezaları silinecek. GSS kapsamında brüt asgari ücretin yüzde 3'ü oranında prim alınıyor. Buna göre bu yıl aylık 88.29 lira GSS primi ödenmesi gerekiyor.
 
 
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Cumhuriyetimizin 97. Yılı Coşkuyla Kutlandı
Emekli olmak isteyenlere müjde! Yeni hak geldi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 97’nci Yıldönümü Etkinlikleri Başladı
ISPARTA VALİSİ SEYMENOĞLU'NUN CUMHURİYET BAYRAMI VE KANDİL MESAJI
Tüm memurları ilgilendiriyor! Kamu personeli için özel program geliyor...
BAKA Yönetim Kurulu Isparta’da Toplandı
Isparta'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Programı
Her yerde aranıyordu Isparta'da yakalandı
​Son dakika: NASA tarihi olayı resmen duyurdu! Bütün dünya bu haberi bekliyordu...
Isparta'da Kirazlı Dereye camdan kafeterya ve restoran
Türkiye'nin en büyük barajında jeneratör montajları başladı
Isparta'da narkotik operasyon!
ISPARTA'DA BİR İLK YERALTI BARAJI YAPILIYOR
Doktor, Polis, Bekçi ,Hemşire, 100 bin personel alınacak
ÜZÜM PAZARI NE ZAMAN BİTECEK? İŞTE DETAYLAR
DENİZDEN YENİ ÇIKAN GÖZDE BALIKLAR TEZGAHLARA İNDİ
Tüm detaylarıyla vergi yapılandırması! Hangi borçlar yapılandırma kapsamında?
Koronavirüs'te yeni gelişme K değerine dikkat!
Isparta Ferah Kebap'tan ​"Ata Ocağı'na Veda" Mektubu
Haber:​e-Devlet 'den milyonları ilgilendiren yeni hizmet! Pazartesi günü başlıyor!
TARIM GÖNÜLLÜLERİ ISPARTADA BULUŞUYOR
Isparta'da bayanlar Zumba yaptı
Sağlık Bakanı'ndan A'dan Z'ye aşı açıklaması: ne kadar koruyacak?
7'den 70'e Herkes bunu bekliyordu...
Haber: Yüz yüze sınavlar ile ilgili son dakika gelişmesi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA egzoz tamiriISPARTA DÖNER SİPARİŞISPARTA NAYAN KUAFÖRISPARTA uygun avm, ISPARTA BAYAN KUAFÖRÜ, ISPARTA cam balkon, ısparta kasap, ISPARTA PERDE , ISPARTA bilgisayar servisi, ısparta su arıtma cihazıISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Kimlik kartlarında yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandıKimlik kartlarında yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı22 Ekim 2020
Isparta Ferah Kebap'tan ​"Ata Ocağı'na Veda" MektubuIsparta Ferah Kebap'tan ​"Ata Ocağı'na Veda" Mektubu24 Ekim 2020
TARIM GÖNÜLLÜLERİ ISPARTADA BULUŞUYORTARIM GÖNÜLLÜLERİ ISPARTADA BULUŞUYOR24 Ekim 2020
Son dakika: MEB okulların açılış tarihini duyurdu! 81 ile gönderildi! ders saatleri açıklandıSon dakika: MEB okulların açılış tarihini duyurdu! 81 ile gönderildi! ders saatleri açıklandı23 Ekim 2020
MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklamasıMEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması23 Ekim 2020
Bakan yüz yüze açıklamasında '' 'Bu artık rica değil' DediBakan yüz yüze açıklamasında '' 'Bu artık rica değil' Dedi22 Ekim 2020
Türkiye'ye 25 yıl yetecek önemli doğal gaz açıklamasıTürkiye'ye 25 yıl yetecek önemli doğal gaz açıklaması22 Ekim 2020
Günün en önemli başlıkları haberleriGünün en önemli başlıkları haberleri23 Ekim 2020
Haber: Milyonlarca kişiye müjde! 18 ay taksit yapılacakHaber: Milyonlarca kişiye müjde! 18 ay taksit yapılacak23 Ekim 2020
7'den 70'e Herkes bunu bekliyordu...7'den 70'e Herkes bunu bekliyordu...24 Ekim 2020
Sağlık Bakanı'ndan A'dan Z'ye aşı açıklaması: ne kadar koruyacak?Sağlık Bakanı'ndan A'dan Z'ye aşı açıklaması: ne kadar koruyacak?24 Ekim 2020
Haber:​e-Devlet 'den milyonları ilgilendiren yeni hizmet! Pazartesi günü başlıyor!Haber:​e-Devlet 'den milyonları ilgilendiren yeni hizmet! Pazartesi günü başlıyor!24 Ekim 2020
Haber: Yüz yüze sınavlar ile ilgili son dakika gelişmesiHaber: Yüz yüze sınavlar ile ilgili son dakika gelişmesi24 Ekim 2020
Isparta'da bayanlar Zumba yaptıIsparta'da bayanlar Zumba yaptı24 Ekim 2020
Isparta'da Kirazlı Dereye camdan kafeterya ve restoranIsparta'da Kirazlı Dereye camdan kafeterya ve restoran26 Ekim 2020
Isparta'da PTT'nin 180’inci Yıldönümü KutlandıIsparta'da PTT'nin 180’inci Yıldönümü Kutlandı23 Ekim 2020
Tüm detaylarıyla vergi yapılandırması! Hangi borçlar yapılandırma kapsamında? Tüm detaylarıyla vergi yapılandırması! Hangi borçlar yapılandırma kapsamında? 25 Ekim 2020
ÜZÜM PAZARI NE ZAMAN BİTECEK? İŞTE DETAYLARÜZÜM PAZARI NE ZAMAN BİTECEK? İŞTE DETAYLAR25 Ekim 2020
Doktor, Polis, Bekçi ,Hemşire, 100 bin personel alınacakDoktor, Polis, Bekçi ,Hemşire, 100 bin personel alınacak26 Ekim 2020
Isparta'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ProgramıIsparta'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Programı27 Ekim 2020