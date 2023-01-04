Refah payı açıklandı: İşte zamlı memur ve emekli maaşları
Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan refah payını da açıkladı. Erdoğan, "Memur, memur emeklilerine maaş artışını yüzde 25 olarak belirledik" dedi.
Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile beraber memur ve emeklilerin enflasyon farkı belli oldu. Açıklanan rakama göre memur ve memur emeklisi yüzde 16,47, SSK ve Ba-Kur emeklisi ise yüzde 15,40 zam alacatı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beklenen refah payı açıklamasıyla zam oranı yüzde 25'e yükseldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beklenen refah payı açıklamasıyla zam oranı yüzde 25'e yükseldi.
Refah payı ile beraber memur maaş zamları;
- Araştırma görevlisi: 19,143 TL
- Polis memuru: 17,190 TL
- Öğretmen: 15,35 TL
- Genel Müdür: 37,277 TL
- Başkomiser: 19,768 TL
- Uzman doktor: 23,576 TL
- Hemşire: 14,790 TL
- Kaymakam:34,553 TL
- Mühendis: 20,261 TL
- Vaiz: 15,945 TL
- Profesör: 32,480 TL
- Teknisyen (Lise) 12,625 TL
- Avukat: 19,356 TL
Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla beraber memur ve emeklilerin yeni zamlı maaşları belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre, emeklinin alacağı zam yüzde 16,48, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 15,40 oldu..
Cumhurbaşkanı Erdoğan refah payı ile beraber zam oranını yüzde 25 açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan refah payı ile beraber zam oranını yüzde 25 açıkladı.
- Açıklanan yüzde 25'lik zam ile en düşük memur maaşı 11,381 TL oldu.
- Yine refah payı ile berbaer emekli memur maaşı 7597 TL'ye yükseldi.
- 3500 TL olan en düşük emekli aylığı ise 4375 TL oldu.
- En düşük esnaf emekli maaşı: 5245 TL
- SSK 2000 öncesi: 6083 TL
- SSK 2000 sonrası: 4375 TL
- Ba-Kur esnaf: 5245 TL
- Bağ-Kur tarım: 4375 TL