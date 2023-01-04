Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan refah payını da açıkladı. Erdoğan, "Memur, memur emeklilerine maaş artışını yüzde 25 olarak belirledik" dedi.

Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile beraber memur ve emeklilerin enflasyon farkı belli oldu. Açıklanan rakama göre memur ve memur emeklisi yüzde 16,47, SSK ve Ba-Kur emeklisi ise yüzde 15,40 zam alacatı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beklenen refah payı açıklamasıyla zam oranı yüzde 25'e yükseldi.



Refah payı ile beraber memur maaş zamları;



Araştırma görevlisi: 19,143 TL

Polis memuru: 17,190 TL

Öğretmen: 15,35 TL

Genel Müdür: 37,277 TL

Başkomiser: 19,768 TL

Uzman doktor: 23,576 TL

Hemşire: 14,790 TL

Kaymakam:34,553 TL

Mühendis: 20,261 TL

Vaiz: 15,945 TL

Profesör: 32,480 TL

Teknisyen (Lise) 12,625 TL

Avukat: 19,356 TL



Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla beraber memur ve emeklilerin yeni zamlı maaşları belli oldu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan refah payı ile beraber zam oranını yüzde 25 açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre, emeklinin alacağı zam yüzde 16,48, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 15,40 oldu. . Cumhurbaşkanı Erdoğan refah payı ile beraber zam oranını yüzde 25 açıkladı.

Açıklanan yüzde 25'lik zam ile en düşük memur maaşı 11,381 TL oldu.

Yine refah payı ile berbaer emekli memur maaşı 7597 TL'ye yükseldi.

3500 TL olan en düşük emekli aylığı ise 4375 TL oldu.

En düşük esnaf emekli maaşı: 5245 TL

SSK 2000 öncesi: 6083 TL

SSK 2000 sonrası: 4375 TL

Ba-Kur esnaf: 5245 TL