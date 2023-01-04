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“Hiçbir zaman elimiz boş dönmedik”

“Hiçbir zaman elimiz boş dönmedik”
ISPARTA
G.Tarihi: 03.01.2023 18:14
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“Hiçbir zaman elimiz boş dönmedik”
Sütçüler Belediye Başkanı İsmail Yurdabak, beraberinde ilçe mahalle muhtarlarıyla birlikte Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret ettiler. Sütçüler Belediye Başkanı İsmail Yurdabak ve muhtarlar, ilçelerine verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ettiler.
 
Sütçüler Belediye Başkanı İsmail Yurdabak, Birlik Mahallesi Muhtarı Durmuş Tandoğan, Yukarı Mahallesi Muhtarı Serhat Erkan, Erenler Mahallesi Muhtarı Hüseyin Öcal, Cami Mahallesi Muhtarı Abdil Uysal, Başkoz Mahallesi Muhtarı Umut Şahinbaş, Belen Mahallesi Muhtarı Ahmet Baysal, Yeşildere Mahallesi Muhtarı Ömer Erdağ, ile birlikte Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret ettiler. Sütçüler Belediye Başkanı Yurdabak ve mahalle muhtarları, ilçelerine verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkürlerini bildirdiler.
Sütçüler Belediye Başkanı İsmail Yurdabak, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e ilçedeki mahalle muhtarlarıyla birlikte il geneli ve ilçelerine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ziyaretinde bulunduklarını söyledi. Yurdabak, “Belediye Başkanımıza geldiğimizde hiçbir zaman elimiz boş dönmedik. Isparta ilimizde yaklaşık 30 bin Sütçülerli hemşehrimiz var. Onlar adına ve ilçem adına sayın başkanıma çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
Sütçüler ilçesi mahalle muhtarları da vermiş olduğu desteklerden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ettiler. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i Sütçülerli addettiklerini ifade eden muhtarlar, “Başkanımız hiçbir zaman elini üzerimizden çekmedi. Elinden geldiği kadar bize çok yardımcı oldu. Sütçüler ilçe halkı olarak başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun başkanımızdan. Çok güzel hizmetlerini gördük. Samimiyeti için de başkanımıza teşekkür ederiz. Bizler başkanımızdan memnunuz. Allah razı olsun” ifadelerinde bulundular.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ziyaretin kendisi için de önemli olduğunu kaydetti. Şütçüler’in şehirde en uzak ulaşılabilen ilçelerden bir tanesi olduğunu kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Birçok ihtiyaç olan hizmetin sayın belediye başkanımız ve sizlerin sayesinde kapandığını görüyoruz.  Daha güzel hizmetlerin olduğunu görüyoruz bu da bizi memnun ediyor. Allah rahmet eylesin önceki başkanımız Mustafa Üstün de çok güzel hizmetler yaptı. Bu hizmet yarışında sizler de gayet güzel şekilde koşuyorsunuz. Her geldiğimizde farklı hizmetlerle karşılaşıyoruz. Şehir merkezinde kocaman düğün salonu yaptığınızda oranın açılışına gelmiştim. Sütçüler’de böyle bir tesisin olduğunu görmek beni çok memnun etti. Daha sonra geldiğimizde baktık şehir merkezindeki eski dükkanlar yenisi yapılmak üzere yıkılmış.  Onlar da bitmek üzere. Onların sizlerle birlikte temelini attık, kısa süre sonra açılışını yapacağız inşallah. Yolların asfaltlanması, kaldırım bakımları, kamu hizmetlerine Sütçüler halkı adına bizleri de çok memnun ediyor. Muhtarlarımız vatandaşlarımızın taleplerini, belediye başkanıyla birebir oturup konuşabiliyorlarsa en büyük çözüm odağıdır. Belediye Başkanı ve muhtarın ilişkileri çok önemli. İyi ilişkiler içerisinde olmak, dostluk içerisinde hizmetler yapmak, hizmetin daha kaliteli ve çabuk gelmesini sağlıyor. Bize de bazen vazife düşüyor. Her ne kadar İl Özel İdare sorumluluğundaki ilçe, mahalle ve köyler olsanız da bizler de Özel İdaremizin yaptığının dışında kalan yerlerde yetişen bir belediye olarak sizlerle beraber olmak istiyoruz. Çok daha fazla hizmetler yapmak istiyoruz. İhtiyacınız olduğu zaman İl Özel İdaresinin yaptığı hizmetlerin dışında kalan yerlerde de bizler tamamlamak isteriz” diye konuştu.
Sütçüler Belediye Başkanı İsmail Yurdabak ile sürekli istişare halinde olduklarına değinen Başkan Başdeğirmen, “Yapılması gerekenleri sürekli kendisiyle görüşüyoruz. Bu da bir avantaj. İyi ilişkiler ve dostluk içerisinde paylaşım yapabiliyoruz. Sizlerle birlikte görevimizin bitmesine 15 ay gibi bir zaman kaldı. Hepimizin görevi bittiği zaman vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmiş olmak, vatandaşlarımızın iyi dilekleriyle, teşekkürleriyle görevi tamamlamış olmak çok güzel. Rabbim bize görevimiz bittiğinde o bölgedeki hizmet ettiğimiz vatandaşlarımızın bizlere teşekkür ederek ayrılmamızı, kucaklaşmamızı nasip etsin. Görevlerimiz bittikten sonra vatandaşlarımızın bize kapıdan selam vermesi, ‘gelin bir çay içelim’ demesi en büyük kazanç. Yeniden görev alırız, almayız ama aldığımız görevin bitmesine 15 ay kaldı. O süreyi çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. 2023 yılının önceki yıllardan çok daha iyi bir yıl olacağı inancındayız. Bu dileklerimle Isparta’mıza kadar gelip bizleri ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Bağlama Enstrümanı Yapım Ustası Cami Mahallesi Muhtarı Abdil Uysal, el yapımı bağlamayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e hediye etti. Başkan Başdeğirmen, hediyenin çok güzel olduğunu ifade ederek, teşekkür etti.
 
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