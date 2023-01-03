1.1.Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanması

1.2.Bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması

1.3.Hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması

Kırmızı et ve kanatlı eti parçalama ile mamul madde üretimine yönelik yatırımlar Su ürünlerinin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların derileri ile küçükbaş hayvanların

1.4 Tarımsal ürünlerin depolanması

a. Modern seralar

b. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik

c.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik

ç.

Kanatlı yetiştiriciliğine yönelik

d.

Kültür mantarı üretimine yönelik

e.

Büyükbaş ve küçükbaş kesimhanelerine yönelik

f.

Kanatlı kesimhanelerine yönelik

Başvuru Tarihleri (Altyapı Yatırımları için)

09 ARALIK 2022 ve 20 OCAK 2023 tarihleri arasında

A iş planı

5.000 TL. ile 500.000TL

B iş planı kapsamında;

50.000 TL. ile 1.000.000

Birincil Üretim ile Üretilmiş Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması àyeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu niteliğindeki başvurular

Tarımsal Ürünlerin Depolanması (Çelik Silo ve Soğuk Hava Deposu) Tarımsal Sabit Yatırımlar (Ahır, ağıl, kanatlı kesimhanesi, muz ve/veya sebze yetiştirilen tesisler, yağmur hasadı için jeomembran gölet) à yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular

Başvuru Tarihleri 09 ARALIK 2022 ve 10 ŞUBAT 2023 tarihleri arasındaBaşvuru Adresi: https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspxà yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular hibe desteği kapsamındadır.à yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular hibe desteği kapsamındadır.à yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular hibe desteği kapsamındadır.yapağılarının işlenmesine yönelik yatırımlard. Süt ve süt ürünlerine yönelik yatırımlar1.Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi, homojenizasyonu, pastörizasyonu, paketlenmesi, soğutulması ve depolanmasına yönelik yatırımlar2. Süt toplama tesislerie.Arı ürünlerinin işlenmesine yönelik yatırımlara. Çelik silob. Soğuk hava deposuàiklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemini de içeren yeni tesis niteliğinde modern seraların yapımı ya da teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde iklimlendirme, sulama ve/veya gübreleme sistemi ile yenilenebilir enerji kullanımına yönelik başvuru yapılabilir.yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvurularıyeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları;yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvurularıyeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvurularıfaal olan mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvurularıyeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvurularımevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvurularıyeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvurularıyeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvurularıSolucan gübresi başvuruları hibe desteği kapsamı dışındadır.)https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx: Tarımsal ve Hayvansal Üretimde kullanılacak olan Makine-ekipmanlarınalımlarıA İş planı kapsamında 64 farklı makine tipi desteklenecektir. ( bölgemizde yoğun kullanılanlar, atomizör, mibzer, rotovatör, dal parçalama, süt sağım, balya mak, yem karma v.b mevcuttur.Atomizör, Rotavatör, File sistemi, Dal Parçalama Makinesi, Yem Karma ve Dağıtma Makinaları, Ekim makineleri, Solar Güneş panel 5 Kw ya kadar, Tarım römorku, Süt sağım makinesi, Balya Makinaları Diskaro (Diskli Tırmık),a.1 Bitkisel ürünlere yönelik yatırımlara.2 Hayvansal ürünlere yönelik yatırımlara.3 Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi, soğutulması, paketlenmesi ve depolanmasınayönelik yatırımlara.4 Süt toplama merkezleriYeni tesislerin yapımı ile mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu niteliğindeki başvurular kabul edilecektir.Bal ve diğer arı ürünlerinin üretimine yönelik 30 ile 500 kovan aralığındaki işletmeler (Projenin uygulanması sonunda en az/en fazla miktarlara ulaşılmalıdır.),Ana arı üretimine yönelik yatırımlar,Bal ve diğer arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesine yönelik tesisler desteklenecektir.: Akıllı tarım uygulamaları ile tarımsal bilişim ve çiftlik bilgi sistemi uygulamaları konularında, mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu niteliğindeki başvurular kabul edilecektir.: işletme binaları ve üretim tesisleri; yerel gıdalar ve tarımsal ürünlerin üretilmesi, işlenmesi ve paketlenmesi konularında yeni tesislerin yapımı, mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu niteliğindeki başvurular kabul edilecektir.El sanatları faaliyetleri ve işletmenin öz tüketimi için yenilenebilir enerji üretimiamacıyla makine ekipman alımı hibe desteği kapsamındadır.İç sularda üretim faaliyetlerini içeren yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu niteliğindeki başvurular kabul edilecektir.Yatırımcıların Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi’ne sahip olmaları gerekmektedir.Su ürünleri yetiştiriciliği projelerinde yer alan tesisler, 30 (otuz) ton/yıl altında üretimkapasitesine sahip olmalıdır veya nihai rapordan önce bu kapasiteye ulaşılacağı taahhüt edilmelidir.Desteklenecek türler, alabalık, sazan, çipura ve levrek türleridirTarımsal amaçlı üretici birlikleri ve tarımsal amaçlı kooperatifleri; faaliyetleri ile ilgili olarak makine parkı oluşturmak amacıyla, makine ve ekipmanın muhafazası için binaların inşası ile hizmet verilmesi öngörülen yerde mevcut potansiyel için yeterli ve uygun ölçüde ve sayıda elektrikli traktör, taş toplama makinesi, çayır biçme makinesi, balya makinesi, silaj makinesi, silaj paketleme makinesi, vb. makinelerin alımına yönelik proje sunabilirler.En az 5 dekar lavanta, biberiye, kekik gibi tıbbi ve aromatik bitkisel ürün ekimi olan çiftçilere; en az 250 kg/yıl yağ işleme kapasiteleri olması koşuluyla veya proje bitiminde bu kapasiteye ulaşacaklarını başvuru sırasında taahhüt etmeleri şartı ile üretimleriyle orantılı kapasitede bir adet distilasyon kazanı, soğutucu eşanjörü, su separatörü, yağlı su toplama tankı, yakıt tankı ve su pompası satın alımları ile tesis inşası konusunda hibe desteği verilecektir.Destek kapsamında olan tıbbi aromatik bitkiler:Adaçayı, alıç, altın otu, anason, aslanpençesi, aspir, biberiye, civanperçemi, çakşır, çemen, çobançantası, çörekotu, çöven, dağ çayı, defne, dereotu, devedikeni, domuz turpu, ebegümeci, ekinezya, eşek hıyarı, fesleğen, geven, gojiberry, göl soğanı, gümüş düğme, hardal, haşhaş, hatmi, hint yağı, hodan, hünnap, ıhlamur, ısırgan otu, kapari/kebere, karaasma, karabuğday, karahindiba, kekik, kırmızı biber, kısa mahmut, kimyon, kişniş, kuşburnu, kuzukulağı, lavanta, maydanoz, mayıs papatyası, melek otu, Meryem ana, mersin, meyankökü, nane, nezle otu, oğul otu, öksürük otu, pelin, pire otu, rezene, safran, salep, sarı kantaron, sarımsak, sumak, şerbetçiotu, şeker otu, şevketi bostan, üzerlik otu, yaban mersini, yağ gülü, yüksükotu, zencefil ve zerdeçaldır.’ dedi.Bilgilendirme sonrasında karşılıklı soru-cevap şeklinde devam eden toplantıda Başkan Veli Gök; ‘Projesi ve etüt çalışması hazır olan Pınar Pazarı ‘Hayvan Pazarı ve Mezbehane’ yapım işi için hibe desteği konusunda bilgilendirme istedi.2023 yılında özellikle gençlerimizi il ve ilçe müdürlüklerimize hibe desteği projeleri için davet eden Başkan Veli Gök; ‘Gençlerimizin her türlü hayalleri ve hedeflerinin hayata geçmesi çok zor değil.’ dedi.Başkan Veli Gök Eğirdir Belediye Meclisini bilgilendiren İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Müdürü Mehmet Kobuk’a Eğirdir Belediye Meclisini onurlandırdığı ve verdiği bilgiler için Eğirdir halkı adına teşekkür etti.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)