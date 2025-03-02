Ramazan Davulcuları Göreve Hazır

Isparta'da bu Ramazan ayında 44 mahallede yaklaşık 80 davulcu görev yapacak. Isparta Belediyesi tarafından mahallelerde görev alacak davulculara yaka kartları dağıtıldı.

Ramazan ayında görev alacak davulcuların seçmeleri Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon tarafından yapıldı. Seçmelerde davulcular ritim ve mani testinden geçirildi. 44 mahalle için belirlenen yaklaşık 80 davulcuya Isparta Belediyesi tarafından yaka kartları dağıtıldı. Yaka kartı olmayan davulcuların Ramazan ayında görev almalarına ve bahşiş toplamalarına izin verilmeyecek. Önceki yıllarda olduğu gibi bu Ramazan ayında da davulcular söyleyecekleri manilerle vatandaşları sahura kaldıracak.

Ramazan davulcusu seçme komisyonunda yer alan Reşat Kaya, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda bu yıl da Ramazan ayında görev alacak davulcuları seçtiklerini dile getirdi. 44 mahallede yaklaşık 80 davulcunun görev alacağını belirten Kaya, “Davulcularımızı burada testten geçirdik. Vatandaşlarımız Ramazan ayında davulcu konusunda duyarlı olmalı. Davulculara yaka kartlarını verdik. Kartı olmayan davulculara bahşiş vermeyelim. Bizim arkadaşlarımızın emeğini boşa çıkarmayalım. Mahallelerimiz davulcularına sahip çıkmalı” dedi.

Ramazan davulcuları da her yıl olduğu gibi bu sene de Ramazan ayında gelenek ve görenekleri yaşatmak amacıyla mahallelerinde görev alacaklarını ifade ederek, “Korsan davulculara dikkat edelim. Yaka kartı olmayanlara bahşiş vermeyelim. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyoruz” ifadelerinde bulundular.