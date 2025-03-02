ISPARTA GİAD RAMAZAN'I KARŞILADI

Ramazan'ın gelişini karşılamak üzere Isparta Genç İş İnsanları Derneği tarafından sahibi oldukları mobil aşevi vasıtasıyla Isparta Valiliği önünde vatandaşlara helva ikramında bulunuldu. Yapılan duanın ardından Isparta Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi ÖZGÖDEK, Isparta GİAD Başkanı Süleyman Çağrı ÇİFTÇİ ve dernek kurucu başkanı Yunus KARABULUT vatandaşlara helva ikram etti.

Isparta Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Süleyman Çağrı ÇİFTÇİ, tüm İslam aleminin Ramazanını tebrik ettiğini belirterek, “Allah bayrama erişmeyi nasip eylesin. Dernek olarak bünyemizde bulunan aşevimizle bu ikramları yapmaya çalışıyoruz. Bugün burada bize desteklerini esirgemeyen valimiz Sayın Abdullah ERİN ve üyelerimize teşekkür ediyor, hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.