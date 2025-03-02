Isparta'nın Atabey İlçesinde Bahçe Evinde Hırsızlık: 4 Kşi Tutuklandı

Isparta'nın Atabey ilçesinde 19 Şubat 2025 tarihinde meydana gelen hırsızlık olayı, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu aydınlatıldı. S.K. isimli vatandaşın bahçe evine giren şüpheliler, evde bulunan tüm eşyaları çaldı.

Olayın aydınlatılması için harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Atabey İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, yaptıkları detaylı araştırmalar sonucunda hırsızlık olayının M.G., T.G., D.Ç. ve E.O. isimli şahıslar tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

KAYITLI VE KAYIT DIŞI ADRESLERDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Jandarma ekipleri, şüphelilerin hem kayıtlı hem de kayıt dışı adreslerine eş zamanlı adli arama düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda çalınan eşyaların bir kısmı ele geçirilirken, geri kalanların ise satıldığı belirlendi.

Hırsızların çaldıkları eşyaların satıldığı kişiler de tespit edildi. E.K., E.A., M.S.B., Ö.F.O., Y.B. ve R.T. isimli şahısların çalıntı malları satın aldığı belirlenerek kendilerine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarla tüm eşyalar ele geçirilerek ev sahibine teslim edildi.

4 KŞİ TUTUKLANDI

Hırsızlık olayına karışan M.G., T.G., D.Ç. ve E.O., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Çalıntı eşyaları satın alan E.K., E.A., M.S.B., Ö.F.O., Y.B. ve R.T. ise "Suç Eşyanın Satın Alınması veya Kabul Edilmesi" suçundan haklarında adli işlem yapılarak ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların güvenliğini sağlamak için asayiş çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.



