Isparta’da Zirai Don Bekleniyor: Çiftçiler Dikkat!

Isparta Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine dayanarak bölge genelinde zirai don uyarısında bulundu. Yapılan değerlendirmelere göre, 22 Mart 2025 gecesinden itibaren Pazar ve Pazartesi günleri gece ve sabah saatlerinde hafif, yer yer orta kuvvette zirai don beklendiği bildirildi.

Yetkililer, özellikle tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların zirai don riskine karşı önlem alması gerektiğini vurguladı. Üreticilerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün il ve ilçelere özel sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri tavsiye edildi.

T.C. Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olası don olayının tarım ürünlerinde zarar oluşturabileceği belirtilerek, çiftçilerin gerekli tedbirleri alması gerektiği ifade edildi.