Isparta’da 3 yıl önce dikildi, ilk hasat bu yıl yapıldı

Isparta’da alternatif tarımın ilk meyvesi alındı. “Belence Köyü’nde 1100 aronya ağacından bir tonun üzerinde ürün elde edildi”

Isparta’da 3 yıl önce dikildi, ilk hasat bu yıl yapıldı
ISPARTA
G.Tarihi: 17.09.2026 15:58
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Isparta’da 3 yıl önce dikildi, ilk hasat bu yıl yapıldı

Sütçüler’in Belence Köyü’nde deneme amacıyla toprakla buluşturulan aronya fidanları ilk meyvesini verdi. Köyün yenilikçi çalışmalarıyla dikkat çeken muhtarı İbrahim Daşdöner’in 4 dönümlük bahçesine diktiği 1100 aronya ağacından bu yıl bir tonun üzerinde ürün elde edildi.
Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Belence Köyü’nde tarımsal üretimde farklı bir ürün için başlatılan çalışma, ilk hasatla birlikte dikkat çekici bir sonuç ortaya çıkardı.
Yaklaşık 3 yıl önce deneme amacıyla dikilen aronya fidanları, bu yıl ilk kez meyve verdi. Köyde yaptığı yenilikçi çalışmalarla tanınan Muhtar İbrahim Daşdöner, kendi oluşturduğu bahçede aronya üretimine yöneldi.

4 dönümlük bahçeye 1100 ağaç dikti

Daşdöner tarafından yaklaşık 4 dönümlük alan üzerine kurulan bahçeye toplam 1100 aronya ağacı dikildi.
İlk yıllarında gelişim süreci takip edilen ağaçlardan bu sezon itibarıyla ürün alınmaya başlandı.
Hasat döneminin gelmesiyle birlikte bahçedeki aronya meyveleri tek tek toplanırken, ortaya çıkan ürün miktarı da üreticisini memnun etti.

İlk hasatta bir tonun üzerinde ürün

Belence Köyü’ndeki bahçede gerçekleştirilen ilk hasatta bir tonun üzerinde aronya meyvesi toplandığı öğrenildi.
Yıllar önce deneme amacıyla başlayan çalışma, ilk ürünlerin alınmasıyla birlikte köyde alternatif tarımsal üretim açısından da dikkat çekici bir örnek oluşturdu.
Bahçede yapılan hasat sırasında aronya meyvelerinin yoğun şekilde ürün verdiği görülürken, toplanan meyveler kasalar ve çuvallarda bir araya getirildi.

Deneme amacıyla başladı, ürüne dönüştü

Belence Köyü’nde başlatılan aronya üretiminin hikâyesi, yaklaşık üç yıl önce atılan bir adımla başladı.
Farklı ürünlerin bölgede yetiştirilip yetiştirilemeyeceğini görmek amacıyla dikilen fidanların gelişimi yıllar boyunca takip edildi.
İlk etapta bir deneme olarak değerlendirilen çalışma, bu yıl yapılan hasatla birlikte ticari üretim potansiyeli açısından da yeni bir kapı aralamış oldu.

Belence’de alternatif tarıma örnek

Sütçüler’in kırsal mahallelerinde tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi, bölge ekonomisi açısından önem taşıyor.
Belence Köyü’nde aronya üzerine yapılan bu çalışma da geleneksel ürünlerin yanında farklı tarımsal seçeneklerin değerlendirilebileceğini gösteren örneklerden biri oldu.
Özellikle 4 dönümlük alanda 1100 ağaçla oluşturulan bahçeden ilk hasatta bir tonun üzerinde ürün alınması, önümüzdeki yıllarda bahçenin verim durumunun daha yakından takip edilmesini de beraberinde getirecek.

Muhtar Daşdöner’den köyde yenilikçi adımlar

Belence Köyü Muhtarı İbrahim Daşdöner, köyde gerçekleştirdiği farklı çalışmalarla daha önce de dikkat çeken isimlerden biri oldu.
Aronya bahçesi de bu çalışmaların tarımsal üretim ayağını oluşturdu.
Yıllardır beklenen ilk ürünlerin alınmasıyla birlikte, köyde farklı ürünlerin denenmesine yönelik çalışmaların da önem kazandığı görülüyor.

Hasat, Belence’de yeni bir hikâyenin başlangıcı oldu

Bu yıl ilk kez meyvesi alınan aronya bahçesi, Belence Köyü’nde üç yıl önce başlayan bir denemenin somut sonucuna dönüştü.
4 dönüm alanda 1100 ağaç ve ilk hasatta bir tonun üzerinde ürün…
Belence’de başlayan aronya hikâyesinin, önümüzdeki yıllarda bahçenin gelişimi ve üretim miktarındaki değişimle birlikte nasıl bir noktaya ulaşacağı ise merak konusu oldu.
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