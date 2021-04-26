ISPARTA MUTFAĞI "Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler"

EV HAMURAŞI (TATAR)

MALZEMELER 6-8 Kişilik - Pişirrre Süresi 25 dk

♦ Yanm kg Hamur Aşı (Bkz, Kış Hazırlıkla n Sayfa 264)

♦ 3 Çorba Kaşığı Kızarmış Kaymak Yağı

♦ Bir Kâse Ezilmiş Sarımsaklı Süzme Yoğurt

♦ Tuz

♦ Su



YAPILIŞI

Ateş üzerinde kaynamakta olan tuzlu suya hamur aşı eklenir,Tahta kaşıkla birbirine yapışmaması için birkaç kez karıştırılır. Yaklaşık sekiz, on dakika kadar haşlandıktan sonra bir tel süzgeçle süzülerek üzerine bol miktarda soğuk su gezdirilir. Haşlanıp suyu süzülmüş olan hamur aşı tencereye alınır ve üzerini bir parmak geçecek şekilde soğuk su doldurulup ateşe konulur. Suyu parmak yakmayacak kadar ısıtılınca ateşten alınır, bir kaşık kızartılmış kaymak yağı kanştırılarakyoğurtla mr. Kâselere konarak üzerleri kalan kızarmış kaymak yağıyla süslenir.

Ramazan ayı boyunca hergün yöresel yemeklerimizden tariflerimiz olacak. Bugünkü tarifimiz "Evhamuraşısı (tatar)"Afiyet olsun...