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“Mahallemize çok güzel hizmetler yapıldı”

“Mahallemize çok güzel hizmetler yapıldı”
ISPARTA
G.Tarihi: 28.12.2022 17:43
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“Mahallemize çok güzel hizmetler yapıldı”
Binbirevler Mahallesi Muhtarı Fazlı Şıkşık, muhtarlık azaları ve mahalle sakinleri Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret ederek, mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ilettiler.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in 3,5 yıllık görevi süresi içerisinde Binbirevler Mahallesi’ne çok güzel hizmetler yapıldığını belirten Binbirevler Mahallesi Muhtarı Fazlı Şıkşık, “Başkanımızdan Allah razı olsun” dedi. Şıkşık, “Mezarlık istemiştik, Isparta’ya yakışır mezarlığımız olacak. Yunus Emre Parkımız var, çok güzel bir yer. Seyir Tepemizde bir gün sizi davet edip göstermek isteriz üniversite öğrencilerimiz orada yaptıkları eğlenceleri, etkinlikleri oluyor. Sizin de mutlu olacağınızdan eminim. Su deposu yapıldı, su depomuzun içerisi çok hijyenik oldu. Mahallemize 20 bin metre asfalt döktünüz. Allah sizden razı olsun. Sosyal tesisimizin tadilatı yapıldı, güzelleşti. Etrafına andezit taşları yapıldı. Mahallemize yakıştı, çok güzel oldu. Binbirevler’de kar yağdığında, trafonun patladığı gün Belediye Başkanımız da oradaydı. Onun için de çok teşekkür ediyorum. Kar yukarıdan düşmeye başladığı anda tüm araçlarınız, ekiplerinizle mahallemizdesiniz. Sizin gece saat 02.00’da trafonun patladığında dağa çıkmanız bizim için önemli. Sizden pazaryeri istemiştik. Pazaryeri için dün sondaj çalışmaları yapıldı. Allah razı olsun. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, amaçlarının tüm mahallelere talep ve ihtiyaçlarına göre hizmet edebilmek olduğunu vurguladı. Yapılan hizmetlerden vatandaşların memnun olmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Başdeğirmen, “Binbirevler Mahallesinin bizden istediği taleplerin hepsini yerine getirdiğimizi gördüm. Bu güzel bir olay. Muhtarımıza güzel sözlerinden dolayı da teşekkür ediyorum. ‘Taleplerimizin hepsi yerine geldi, pazaryerimiz de başladı’ dediniz. Tüm hizmetler birbirinden önemli ve üstün ancak pazaryerinin kapalı olması o mahallenin daha modern hale gelmesini ortaya çıkarıyor. Geçen yaz döneminde Binbirevler’de bir düğüne davet edildim. Orada ailelerin çok güzel bir şekilde düğün yaptıklarını gördüm. Hatta aynı anda 2 düğün vardı. Oranın bir an önce kapatılması gerektiğini, kapatılırsa vatandaşlarımızın daha kaliteli hizmet alacağını gördüm. Hemen talimatını vererek oradaki kaplamaları kaldırarak projeleri hazırladık ve çalışmalara başladık. Zemin etütlerimiz tamamlandı. Önümüzdeki yaz döneminde vatandaşlarımız orada düğünlerini, mevlitlerini, yemeklerini, asker uğurlamaları gibi etkinliklerini yapabilecekler” ifadelerinde bulundu.
Binbirevler Mahallesi’nde 310 bin metrekare alan içerisinde modern bir mezarlık alanı oluşturduklarına değinen Başkan Başdeğirmen, “Orayı şehrimize kazandıracağız. Orası büyük bir alan, çalışmalarımız devam ediyor. Makinelerimiz ara vermeden düzleme ve dolgu çalışmaları yapıyor.Yunus Emre Parkımız gençlerimizin çok güzel kullanım alanı haline geldi. Binbirevler Mahallemiz üst bölgede bulunduğundan kar yağışını daha fazla hissediyor. Geçen kar yağışında gerek yolların açılması gerekse diğer yaşanan sorunlarda ekiplerin başında durarak, o sorunları giderdik. Elektrikle alakalı CK Akdeniz firmasına çok teşekkür ediyorum. Isparta’mızdaki hatların büyük bir bölümünü yeraltına aldılar. Bu bizim için çok önemli oldu. Binbirevler’de de yeraltına alınan kablolar oldu. Her hat yeraltına alınamıyor. Yeraltına alınamayan hatlar don olayı ve kar yağışına daha tedbirli ve daha sağlam malzemelerle bunlar yeniden yapıldı. Bunlar mahallenize yapılan hizmetler. Bu hizmetler vatandaşlarımıza hayırlar getirsin, güzel günlerde kullanmayı Rabbim nasip etsin. Ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
 
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