"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 8 Bin Kişiye İş Kapısı: İlan ve Alım Şartları Açıklandı"

Detaylar:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın duyurusunu yaptığı 8 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin ilan şartlarını Resmi Gazete'de yayımladı. İlanın detayları şu şekilde:

Alım Şartları: İlan kapsamında alınacak personellerde KPSS (B) grubu puan sıralaması uygulanacak.

Görev Yerleri: Uygun bulunan personeller, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilecek.

Başvuru Süreci: Aday başvuruları 21 Şubat 2024 ile 11 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak.

Başvuru Yolu: Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) e-Devlet şifresi ile tamamlanacak.

Duyuru ve Bildirim: Personellerin işe alınmalarına ilişkin duyurular, Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden yapılacak. Adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecek.

Bu kapsamda, ilana başvuruda bulunmak isteyen adayların belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlamaları ve gereklilikleri yerine getirmeleri gerekiyor.