Isparta'da Önemli Duyuru: Bildirim Yapmayanlara İdari Para Cezası

Isparta Sanayi İşletmelerine Uyarı: Yıllık İşletme Cetvelleri İçin Son Tarih 30 Nisan 2025

Isparta Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, sanayi işletmelerinin 2024 yılına ait Yıllık İşletme Cetvellerini en geç 30 nisan 2025 tarihine kadar Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden göndermeleri gerektiğini duyurdu.

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5’inci maddesi gereğince her yıl düzenli olarak beyan edilmesi gereken bu cetveller, işletmelerin yıllık faaliyet verilerini içeriyor. Sanayi işletmeleri, takvim yılı sona erdikten sonra en geç dört ay içinde cetvellerini sisteme yüklemekle yükümlü.

Bildirim Yapmayanlara İdari Para Cezası

İl Müdürlüğü, cetvellerini zamanında göndermeyen işletmelere idari para cezası uygulanacağını hatırlattı. Ayrıca işletmelerin üretim yeri adresi, kapasite, unvan, şirket türü gibi bilgileri değiştiğinde ya da kapanma ve yeniden açılma durumlarında, bu bilgileri bir ay içinde sisteme bildirmeleri gerekiyor. Gerçeğe aykırı beyanlarda da aynı şekilde cezai işlem uygulanacak.

Tüm İşlemler Artık E-Devlet Üzerinden

Sanayi sicil belgesi uygulamasının dijital ortama taşındığını belirten İl Müdürlüğü, tüm işlemlerin artık e-devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemi aracılığıyla yapılması gerektiğini vurguladı. İşletmelerin belge alma, vize, değişiklik gibi işlemler için İl Müdürlüğü’ne fiziki olarak gelmelerine gerek kalmadı.

Yetkililer, tüm sanayi işletmelerinin sorumluluklarını zamanında yerine getirmeleri ve sistemdeki işlemleri eksiksiz tamamlamaları gerektiğini belirterek, ilgililere önemle duyuruda bulundu.