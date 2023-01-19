BASIN BÜLTENİ

19.01.2023

2013 yılında Ankara Çankaya’da, küçük bir mahalle pizzacısı olarak doğan Pizza İl Forno, misafirlerine sunduğu İtalyan işi özgün lezzetler ve zengin içerikli mönüleriyle sektörüne farklı bir yaklaşım getirdi. 2015 senesinde şubeleşmeye başlayan marka, Bilkent’te açtığı ikinci restoranıyla kısa sürede Başkentli lezzet tutkunlarının müdavimi haline geldiği mekanlardan birisi oldu. Ardından Ankara’nın farklı lokasyonlarında hizmete soktuğu yeni şubeleriyle büyümesini sürdüren Pizza İl Forno, taş fırında pişen İtalyan işi pizzalarını önce Eskişehir’e ardından İstanbul’a taşıdı. Özellikle zengin vegan mönüsü ve glütensiz fırın çalışmalarıyla öne çıkan ve şu anda 20 şubeye ulaşan marka, yeni yılda Isparta ile başlayan şubeleşme atağını sürdürüp, 2023 sonuna kadar Türkiye genelinde 35 şubeye ulaşmayı hedefliyor.