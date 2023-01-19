19.01.2023
Pizza İl Forno, 2023’ün ilk restoranını Isparta’da açıyor…
İtalyan işi pizza şimdi Isparta’da
İtalyan usulü pizzalarını özel taş fırınlarda pişirip servis eden Pizza İl Forno, Isparta’daki ilk şubesini 25 Ocak’ta Centrum AVM’de açıyor.
Isparta halkını gerçek pizzayla buluşturacak olmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Pizza İl Forno CEO’su Caner Şener, “2013 yılında sürdürülebilir ve yenilikçi bir mutfak anlayışıyla çıktıkları yolda, bugün 20 şubeye ulaştıklarını açıkladı. “Pizza İl Forno’nun oldukça zengin içeriğe sahip mönüsünde klasik tatların yanı sıra sadece burada bulabileceğiniz İmza pizzalar, yüzde yüz dana eti veya vejeteryan ve vegan seçenekler bir arada yer alıyor” diyen Şener, glütensiz beslenen müşterilerin pizzalarını da ayrı fırınlarda pişirip servis ettiklerini vurguladı.
Pizza İl Forno Isparta şubesinin sahibi Mesut Şener ise açıklamasında, Türkiye gastronomi sektörüne farklı bir yaklaşım getiren bir markayla işbirliği yapıyoruz. Bu hem bizim hem de Isparta için önemli bir adım. Halkımızı gerçek İtalyan pizzasıyla tanıştırmak bize nasip oldu. Damak tadına ve sağlıklı beslenmeye özen gösteren tüm Ispartalıları Pizza İl Forno’ya bekliyoruz” dedi.
2013 yılında Ankara Çankaya’da, küçük bir mahalle pizzacısı olarak doğan Pizza İl Forno, misafirlerine sunduğu İtalyan işi özgün lezzetler ve zengin içerikli mönüleriyle sektörüne farklı bir yaklaşım getirdi. 2015 senesinde şubeleşmeye başlayan marka, Bilkent’te açtığı ikinci restoranıyla kısa sürede Başkentli lezzet tutkunlarının müdavimi haline geldiği mekanlardan birisi oldu. Ardından Ankara’nın farklı lokasyonlarında hizmete soktuğu yeni şubeleriyle büyümesini sürdüren Pizza İl Forno, taş fırında pişen İtalyan işi pizzalarını önce Eskişehir’e ardından İstanbul’a taşıdı. Özellikle zengin vegan mönüsü ve glütensiz fırın çalışmalarıyla öne çıkan ve şu anda 20 şubeye ulaşan marka, yeni yılda Isparta ile başlayan şubeleşme atağını sürdürüp, 2023 sonuna kadar Türkiye genelinde 35 şubeye ulaşmayı hedefliyor.
Detaylı Bilgi İçin: www.pizzailforno.com.tr
Kemal Arslan / Mass İletişim Danışmanlığı
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