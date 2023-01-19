isparta--esnaf-cebinde-uygulamasiISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA-tulumba-siparisi

Şimdi moda anatomik saç kesimi: Isparta Yüksel Hair Concept

Şimdi moda anatomik saç kesimi: Isparta Yüksel Hair Concept
ISPARTA
G.Tarihi: 19.01.2023 12:39
44 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
Kuaföre gittiğinizde bir şablona göre saçlarınızmı kesiliyor.
Isparta'da saçlarınızı kafa yapısına uygun olarak kestirin...!

Şimdi moda anatomik saç kesimi

Isparta'da yaptığı protez saç modelleri tanınan, saç kesimleri, perma ile adından sıkça söz ettiren Yüksel Hair Concept kafa yapısı ve yüz anatomisine göre saç kesimi yaptırılması gerektiğini belirtti.

Yüksel Hair Concept, saç ve sakal kesimi yaptıracak olan vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulundu.
Yani kuaföre gittiklerinde bir şablona göre saçları kesiliyordu. Biz ise onlara özel bir şablon oluşturduk. Bunu da müşterilerimizin kafa kemiklerini, yüz kemiklerini hesaba katarak onlara özel bir saç tasarımı yaparak oluşturduk. İşte bu tekniğe Anatomik Saç Kesimi diyoruz. Anatomik Saç Kesimi bir saç modeli değildir. Sizin istediğiniz saç modelinin kafa ve yüz şeklinize özel olarak tasarlanmasıdır” dedi.

Yüz anatomisi ve kafa yapısı, doğru saç kesimi için en önemli unsurlardan biri olarak yer alıyor. Saç kesimi yaptıran vatandaşlar, kendilerine en uygun saç veya sakal modelini tercih ederek dış görünüşlerinde farklılıklar oluşturuyor. Kuaförlere göre saç modelinin belirlenmesindeki en önemli noktanın, kafa yapısının doğru bir şekilde analiz edilmesi olarak görülürken, sakal kesiminde ise yüz anatomisinin anlaşılması gerekiyor. Farklı saç modellerinin her insana uygun olmadığını belirten Yüsek Hair Concept, saç kesimi yaptıracak olan vatandaşların nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

"En çok dikkat edilmesi gereken konu kafa yapısıdır"
Saç ve sakal kesimi konusunda tavsiyelerde bulunan Yüksel Hair Concept işletme sahibi, en çok dikkat edilmesi gereken noktanın kafa yapısı olması gerektiğini söyledi. Doğru analiz yapılarak en uygun modellerin tasarlanabileceğini vurgulayan Yüksel Hair Concept "Saç ve sakal kesiminde öncelikle kafa çıkıntılarına, kafa boşluklarına dikkat etmeliyiz. Doğrusunu söylemek gerekirse her saç tıraşı her insana gitmiyor. Çenesi uzun, kafası yuvarlak olanlar oluyor. En çok dikkat etmesi gereken konu zaten her zaman kafa yapısı. Çene yuvarlak ise sakalını ona göre ayarlamak lazım. Saç yapısında bir sorun varsa ona göre kesim yapmalıyız. Daha çok insanların kafasına göre bir modelleme yapmalıyız. Boşlukları, çene uzunluğunu ve kafa çıkıntılarını hesaba katarak bir işlem yapmalıyız.  Genellikle insanlar saç modellerini bize bıraktıkları zaman daha çok memnun kalıyorlar, çünkü her saç-sakal kesimi herkese uymuyor. Çenesi uzun olan insanlarda saçın yan taraflarını ve sakalın yan taraflarını biraz daha dolu bırakmalıyız çünkü kafanın çok uzun durmaması lazım. Oval kafalarda da çeneyi biraz daha uzun bırakmalıyız ki baş bölgesini toparlaması lazım. Herkes zaten istedikleri bir saç modeliyle geliyor salonumuza. Bu istenen modeller ise herkesin kafa yapısına uymuyor. Biz de onlara hangi modelin daha çok yakışacağı konusunda öneriler sunuyoruz. Kafa şekli, yüz hatları ve hatta giyime göre de bu kesim modellerini belirliyoruz. Klasik giyinenler ya da spor giyinenlere göre de modeller sunuyoruz. Bu sebepten dolayı bizim belirlediklerimiz onların da gözüne daha hoş geliyor. Anatomik saç kesimi yapıyoruz. Yani kişinin kafa ve yüz yapısına göre saç kesimini tasarlıyoruz. " şeklinde konuştu.
 
 
''-Sağlıklı, bakımlı, ahenkli saçlar için bizi tercih edin''
Kutlubey Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, 1017 Sokak, No: 8'de (Türkiye Finans karşısı) faaliyet gösteren Yüksel Hair Concept, kişiye özgü çözümler ile sektöründe fark yaratıyor.
Yüksel Hair Concept, saçı olmayan kişiler için de özgün bir çözüm sunuyor: Protez saç.
Kuruluş, kişinin anatomik yapısına uygun şekilde saç kesimi ile de fark yaratan bir yöntem izliyor.
Yine ten rengi ile ahenkli saç boyama ve kişiye özgü perma işlemleri de gerçekleştiriyor.
Sağlıklı ve bakımlı saç için de danışmanlık hizmeti veriyor.
 
-Yüksel Hair Concept'i diğer kurumlardan ayıran özgün yönleri:
-Anatomik saç kesimi
-Protez saç
-Kişiye özgü renk
-Sıra dışı perma
  
YÜKSEL HAIR CONCEPT
 
İletişim:
Yüksel Hair Concept
Kutlubey Mahallesi (Mimar Sinan Caddesi)
1017 Sokak. No: 8(Türkiye Finans karşısında)
 
Kurumsal telefon:
0 (531) 287 20 81
 
Sosyal medya:
Instagram: yukselhairconcept
 
Whats-App-Image-2022-12-14-at-12-43-17

Whats-App-Image-2022-12-14-at-12-43-20-1

Whats-App-Image-2022-12-14-at-12-43-20-2

Whats-App-Image-2022-12-14-at-12-43-20

Whats-App-Image-2022-12-14-at-12-43-43

Whats-App-Image-2022-12-14-at-12-49-37
 
DSC-0928

DSC-0929

DSC-0930

DSC-0933
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Türkiye'de mercek bulutu görüldü
Başvuru İŞKUR'dan yapılıyor: En az ödenecek tutar 25 bin 729 TL
EYT'liler dikkat: Zamsız borçlanma fırsatını kaçırmayın!
Sözleşmeli personellere kadro müjdesi! TBMM'de resmen kabul edildi
​EYT SEÇİM SONRASINA KALACAK MI?
EYT DIŞINDA EN ERKEN EMEKLİLİK HANGİ KOŞULLARDA MÜMKÜN?
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları bu gece değişiyor! Motorin ve benzin ne kadar?
ISPARTA'DA TAZE BALIK MI ARADINIZ? KAYA BALIĞA UĞRAYIN!
e-Devlet'te yeni hizmet! Artık hepsini oradan yapabileceksiniz
Son dakika: Akaryakıta yeni zam geliyor!
ÇEVİK GIDA'DAN PAZAR GÜNÜNE ÖZEL İNDİRİMLER
Memur ve emekliye yüzde 30 zam yasalaştı! İşte yeni maaşlar...
Isparta'da nefis mangal lezzetleri için Özgür Usta
VİA MARKET'TE TÜM KAĞIT ÜRÜNLERİ TOPTAN FİYATINA PERAKENDE
Araç sahipleri dikkat: Benzine zam geliyor
Milyonların beklediği haber geldi! O destek de 2 katına çıkarıldı
BİNLERCE MEMURA ÇİFTE ZAM MÜJDESİ
Davraz Kayak Merkezinde kar kalınlığı ne kadar oldu?
ISPARTA'DA NARKOTİK OPERASYON!
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor
EYT'de ikinci kez tazminat alabilirsiniz!
Isparta'da neon yazı logo lamba tasarımları ve avizelerde kampanyalar için Ayhan Elektrik
EMEKLİYE İKRAMİYE MÜJDESİ
Altın gaza bastı!
GÜNÜN ÖNEMLİ HABER BAŞLIKLARI
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-pastane-yas-pasta-siparis isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama isparta-pastane-yas-pasta-siparis isparta-URFA-KEBAP-LAHMACUN-siparis- isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola isparta-CORBACİ-SİRDAN-KELLE-PACA-İSKEMBE-MUMBAR isparta-laptop-tablet-tamiri isparta-kasap-kofte-izgara-tavuk-sis-kuzu-kokorec isparta-aktar-sifali-bitkiler-bitkisel-yaglar-zayiflama-merkezi-kremleri isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids türker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da İşyerinin gelirini ARYA Bebeğe BağışlayacakIsparta'da İşyerinin gelirini ARYA Bebeğe Bağışlayacak12 Ocak 2023
Son dakika: Akaryakıta yeni zam geliyor!Son dakika: Akaryakıta yeni zam geliyor!14 Ocak 2023
e-Devlet'te yeni hizmet! Artık hepsini oradan yapabileceksinize-Devlet'te yeni hizmet! Artık hepsini oradan yapabileceksiniz14 Ocak 2023
Kuaför esnafına bağımlılık, şiddet ve siber suçlarla mücadele eğitimi Kuaför esnafına bağımlılık, şiddet ve siber suçlarla mücadele eğitimi 13 Ocak 2023
ISPARTA'DA TAZE BALIK MI ARADINIZ? KAYA BALIĞA UĞRAYIN!ISPARTA'DA TAZE BALIK MI ARADINIZ? KAYA BALIĞA UĞRAYIN!14 Ocak 2023
“Isparta Gülyağı” markası AB’den tescil alacak“Isparta Gülyağı” markası AB’den tescil alacak17 Ocak 2023
Isparta'da iş kazası: 1 kişi öldüIsparta'da iş kazası: 1 kişi öldü18 Ocak 2023
Isparta'daki hırsızlık olaylarıIsparta'daki hırsızlık olayları17 Ocak 2023
Yeni Sanayi Sitesi doğalgaza kavuştuYeni Sanayi Sitesi doğalgaza kavuştu18 Ocak 2023
EYT'liler dikkat: Zamsız borçlanma fırsatını kaçırmayın!EYT'liler dikkat: Zamsız borçlanma fırsatını kaçırmayın!18 Ocak 2023
Isparta ve Burdur'da silah kaçakçılığı operasyonuIsparta ve Burdur'da silah kaçakçılığı operasyonu17 Ocak 2023
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları bu gece değişiyor! Motorin ve benzin ne kadar?Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları bu gece değişiyor! Motorin ve benzin ne kadar?16 Ocak 2023
ISPARTA32 SPOR KULÜBÜNE MORAL ZİYARETİISPARTA32 SPOR KULÜBÜNE MORAL ZİYARETİ17 Ocak 2023
Isparta'da nefis mangal lezzetleri için Özgür UstaIsparta'da nefis mangal lezzetleri için Özgür Usta12 Ocak 2023
Isparta Su Altı Arama Kurtarma Timi Göreve Hazır!Isparta Su Altı Arama Kurtarma Timi Göreve Hazır!17 Ocak 2023
Isparta'da trafik kazası: 1 kişi öldüIsparta'da trafik kazası: 1 kişi öldü17 Ocak 2023
EYT DIŞINDA EN ERKEN EMEKLİLİK HANGİ KOŞULLARDA MÜMKÜN?EYT DIŞINDA EN ERKEN EMEKLİLİK HANGİ KOŞULLARDA MÜMKÜN?16 Ocak 2023
Memur ve emekliye yüzde 30 zam yasalaştı! İşte yeni maaşlar...Memur ve emekliye yüzde 30 zam yasalaştı! İşte yeni maaşlar...13 Ocak 2023
Isparta'da su ürünleri denetimleriIsparta'da su ürünleri denetimleri13 Ocak 2023
HALTERCİLERİMİZDEN TÜRKİYE DERECELERİHALTERCİLERİMİZDEN TÜRKİYE DERECELERİ13 Ocak 2023