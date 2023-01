Şimdi moda anatomik saç kesimi



Isparta'da yaptığı protez saç modelleri tanınan, saç kesimleri, perma ile adından sıkça söz ettiren Yüksel Hair Concept kafa yapısı ve yüz anatomisine göre saç kesimi yaptırılması gerektiğini belirtti.

Yüksel Hair Concept, saç ve sakal kesimi yaptıracak olan vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulundu.

Yani kuaföre gittiklerinde bir şablona göre saçları kesiliyordu. Biz ise onlara özel bir şablon oluşturduk. Bunu da müşterilerimizin kafa kemiklerini, yüz kemiklerini hesaba katarak onlara özel bir saç tasarımı yaparak oluşturduk. İşte bu tekniğe Anatomik Saç Kesimi diyoruz. Anatomik Saç Kesimi bir saç modeli değildir. Sizin istediğiniz saç modelinin kafa ve yüz şeklinize özel olarak tasarlanmasıdır” dedi.

Kutlubey Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, 1017 Sokak, No: 8'de (Türkiye Finans karşısı) faaliyet gösteren Yüksel Hair Concept, kişiye özgü çözümler ile sektöründe fark yaratıyor.

Yüksel Hair Concept, saçı olmayan kişiler için de özgün bir çözüm sunuyor: Protez saç.

Kuruluş, kişinin anatomik yapısına uygun şekilde saç kesimi ile de fark yaratan bir yöntem izliyor.

Yine ten rengi ile ahenkli saç boyama ve kişiye özgü perma işlemleri de gerçekleştiriyor.

Sağlıklı ve bakımlı saç için de danışmanlık hizmeti veriyor.



-Yüksel Hair Concept'i diğer kurumlardan ayıran özgün yönleri:

-Anatomik saç kesimi

-Protez saç

-Kişiye özgü renk

-Sıra dışı perma



İletişim:

Yüksel Hair Concept

Kutlubey Mahallesi (Mimar Sinan Caddesi)

1017 Sokak. No: 8(Türkiye Finans karşısında)



Kurumsal telefon:

0 (531) 287 20 81



Sosyal medya:

Instagram: yukselhairconcept



































Yüz anatomisi ve kafa yapısı, doğru saç kesimi için en önemli unsurlardan biri olarak yer alıyor. Saç kesimi yaptıran vatandaşlar, kendilerine en uygun saç veya sakal modelini tercih ederek dış görünüşlerinde farklılıklar oluşturuyor. Kuaförlere göre saç modelinin belirlenmesindeki en önemli noktanın, kafa yapısının doğru bir şekilde analiz edilmesi olarak görülürken, sakal kesiminde ise yüz anatomisinin anlaşılması gerekiyor. Farklı saç modellerinin her insana uygun olmadığını belirten Yüsek Hair Concept, saç kesimi yaptıracak olan vatandaşların nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.Saç ve sakal kesimi konusunda tavsiyelerde bulunan Yüksel Hair Concept işletme sahibi, en çok dikkat edilmesi gereken noktanın kafa yapısı olması gerektiğini söyledi. Doğru analiz yapılarak en uygun modellerin tasarlanabileceğini vurgulayan Yüksel Hair Concept "Saç ve sakal kesiminde öncelikle kafa çıkıntılarına, kafa boşluklarına dikkat etmeliyiz. Doğrusunu söylemek gerekirse her saç tıraşı her insana gitmiyor. Çenesi uzun, kafası yuvarlak olanlar oluyor. En çok dikkat etmesi gereken konu zaten her zaman kafa yapısı. Çene yuvarlak ise sakalını ona göre ayarlamak lazım. Saç yapısında bir sorun varsa ona göre kesim yapmalıyız. Daha çok insanların kafasına göre bir modelleme yapmalıyız. Boşlukları, çene uzunluğunu ve kafa çıkıntılarını hesaba katarak bir işlem yapmalıyız. Genellikle insanlar saç modellerini bize bıraktıkları zaman daha çok memnun kalıyorlar, çünkü her saç-sakal kesimi herkese uymuyor. Çenesi uzun olan insanlarda saçın yan taraflarını ve sakalın yan taraflarını biraz daha dolu bırakmalıyız çünkü kafanın çok uzun durmaması lazım. Oval kafalarda da çeneyi biraz daha uzun bırakmalıyız ki baş bölgesini toparlaması lazım. Herkes zaten istedikleri bir saç modeliyle geliyor salonumuza. Bu istenen modeller ise herkesin kafa yapısına uymuyor. Biz de onlara hangi modelin daha çok yakışacağı konusunda öneriler sunuyoruz. Kafa şekli, yüz hatları ve hatta giyime göre de bu kesim modellerini belirliyoruz. Klasik giyinenler ya dagiyinenlere göre de modeller sunuyoruz. Bu sebepten dolayı bizim belirlediklerimiz onların da gözüne daha hoş geliyor. Anatomik saç kesimi yapıyoruz. Yani kişinin kafa ve yüz yapısına göre saç kesimini tasarlıyoruz. " şeklinde konuştu.