ÜNİVERSİTE-SANAYİİŞBİRLİĞİ ARTACAKIsparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Topaloğlu ve Oğuzhan Tortop ile birlikte Süleyman Demirel Üniversitesini ziyaret etti. Ziyarette üniversite-şehir bütünleşmesinin önemine dikkat çeken Başkan Çelik, başta Ar-Ge çalışmaları olmak üzere her alanda desteğe hazır olduklarını söyledi.Süleyman Demirel Üniversitesi, “Üniversite-Kent Bütünleşmesi Projesi” kapsamında Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Topaloğlu ve Oğuzhan Tortop’u ağırladı. SDÜ’ye geniş zaman ayıran ITSO Başkanı Çelik ve ekibine ilk olarak Radyo TV Uygulama Araştırma Merkezi bünyesinde verilen hizmetler hakkında bilgi verildi.Ardından Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ziyaret edildi. Uzaktan eğitim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlayan, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmalarını yürüten merkezin faaliyetleri anlatıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu, konuklara üniversitenin akademik, fiziki gelişimi ile sosyal imkanları ve yürütülen çalışmaları anlatan bir sunum yaptı.Yerleşkede yer alan Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezini de (YETEM) gezen konuklar, YETEM bünyesinde faaliyet gösteren Uygulamalı Temel Bilimler ve Teknolojileri Araştırma Birimi, Enerji Teknolojileri Birimi, Biyomühendislik Araştırma Birimi, laboratuvarlar ve cihazlar hakkında bilgi edindi. Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezinin de ziyaret edildiği program kapsamında öğrencilerin yenilikçi iş fikirleri ve projelerini hayata geçirebilmelerine katkı sağlamak amacıyla Batı Yerleşkesi Merkezi Dersliklerde hizmete açılan Prototip Atölyesi gezildi. Katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi için gerekli olan her türlü elektronik ve mekanik alt yapıya sahip atölye bünyesinde yer alan ve öğrenciler tarafından üretilen projeler hakkında bilgiler verildi.Üniversite-sanayiişbirliğinin öneminden bahseden Başkan Çelik, “Süleyman Demirel Üniversitesi’nin büyük bir aile olduğunu görüyorum. Üst düzey teknoloji ile donatılması da üniversitemizin Türkiye genelinde geldiği konumu gösteriyor. Bugün burada üniversitemizi daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Biz de iş dünyası ile üniversitenin bütünleşmesi, şehre olumlu katkılarda bulunması arzusundayız. Isparta’mızı bir adım ileri götürmenin gayreti içerisindeyiz. Bu açıdan üniversite-sanayiişbirliğine çok önem veriyoruz. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası olarak idealist gençlerimizin önünü açmaya ve Ar-Ge çalışmalarına destek vermeye hazırız. Bu konuda üzerimize düşen ne varsa yapmaya çalışacağız.” dedi.Program, Prof. Dr. Hasan Gürbüz Bilgi Merkezi ve Göller Bölgesi Teknokenti ziyareti ile sona erdi.