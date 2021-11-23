Pilot Garage Oto Ekspertiz 2021 Geleneksel Bayi Toplantısı bu yıl Antalya'da gerçekleşti.
Toplantıya Isparta Pilot Garage Şubesi yüneticileri Doğan Altun ile Kaan Altun katıldı.
Pilot Garage Oto Ekspertiz, Türkiye'de her geçen gün genişleyen bayi ağıyla birlikle, Antalya’da toplantıda biraraya geldi. Katılımın oldukça yoğun olduğu toplantıda Pilot Garage Oto Ekspertiz bayileri, yönetimle gerçekleştirdikleri toplantıda birçok konuda görüş birliği sağlayarak kurumsal bir yapı olarak Pilot Garage'ın sektörde lider konumunu koruması ve geliştirmesi hedeflendi.
Toplantıda bayilere, yasadaki yeni düzenlemeler ve TSE Standarları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
Karşılıklı bilgilendirme ve soru cevap şeklinde geçen toplantıda Pilot Garage Oto Ekspertiz bayileri, birçok konu hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.
Sıfır ve İkinci el araç alırken ekspertiz yaptırmanın önemi... Aman Dikkat...!
Aracınız Hakkında En Detaylı Rapor Elinizde!
Isparta'da detaylı bir raporla aracın durumu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Pilot Garage Oto Ekspertiz kısa bir süre içerisinde, sizlere kusursuz bir araç raporlaması sunabilmektedir.
Türkiye'nin Kurumsal Ekspertiz Markası Pilot Garage Oto Ekspertiz'le TSE-HYB belgeli, tarafsız ve kaliteli hizmet için 250'yi geçen bayi ağıyla size en yakın noktada...
Adres: Sanayi mahallesi 3241. Sk. No:16 ISPARTA
Randevu ve Bilgi için Telefon: 0 551 002 32 32
Website ispartapilotgarage.com