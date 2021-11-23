PİLOT GARAGE AİLESİ ANTALYA'DA BULUŞTU







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Sanayi mahallesi 3241. Sk. No:16

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Toplantıya Isparta Pilot Garage Şubesi yüneticileri Doğan Altun ile Kaan Altun katıldı.Pilot Garage Oto Ekspertiz, Türkiye'de her geçen gün genişleyen bayi ağıyla birlikle, Antalya’da toplantıda biraraya geldi. Katılımın oldukça yoğun olduğu toplantıda Pilot Garage Oto Ekspertiz bayileri, yönetimle gerçekleştirdikleri toplantıda birçok konuda görüş birliği sağlayarak kurumsal bir yapı olarak Pilot Garage'ın sektörde lider konumunu koruması ve geliştirmesi hedeflendi.Toplantıda bayilere, yasadaki yeni düzenlemeler ve TSE Standarları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.Karşılıklı bilgilendirme ve soru cevap şeklinde geçen toplantıda Pilot Garage Oto Ekspertiz bayileri, birçok konu hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.Türkiye'nin Kurumsal Ekspertiz Markası Pilot Garage Oto Ekspertiz'le TSE-HYB belgeli, tarafsız ve kaliteli hizmet için 250'yi geçen bayi ağıyla size en yakın noktada...