Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfettin Çakmak, yılda sadece bir kez ve Temmuz ve Ağustos ayı arasında gerçekleşen Perseid meteor yağmurunu gözlemlemek için gökyüzü tutkunlarını Gölcük Tabiat Parkı'na davet etti.Halk arasında “yıldız kayması” olarak da bilinen meteor yağmurlarının gökyüzü meraklılarınca izlenebilmesi için güzel bir etkinlik düzenlediklerini belirten Prof. Dr. Çakmak gökyüzünde yaşanacak bu meteor şovu herkesin izlemesi gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Çakmak şöyle konuştu: “Perseid meteor yağmuru insanlar için bir merak kaynağı. Bu gözlemler için dünyanın her yerinde perseid meteor yağmuru veya “meteor shower” olarak arandığında dünyanın her yerinde örnekler vardır. Yaklaşık 25 dakika gökyüzüne bakmak için bir sabır süresi lazım. Sonrasında normalde saatte 100 civarında gözlemlenebilecekken dolunay nedeniyle 25-30 civarı gözlemlenebileceğini öngörüyoruz. Bu heyecanı herkesin yaşaması gerek. Hedef kitlemiz tüm halkımız. Özellikle katılımcılardan bir oturma sandalyesi, bir mat ve bir de üşümeyecek şekilde tedbirli gelmelerini öneriyoruz.”