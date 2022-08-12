Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen ve ilk “Toplumsal Katkı Projesi” olma özelliğini taşıyan “Isparta Geleneksel Müzik Kültürünün İzleri: Hüseyin Karatürk” kitabı yayımlandı.Editörlüğünü Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yıldız Mutlu Yıldız’ın üstlendiği kitap Araştırmacı Deniz Yıldız tarafından hazırlandı.Yayımlanan kitap ile Isparta’nın geleneksel müzik kültürünün tanıtılmasının hedeflendiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Yıldız, çalışma ile aynı zamanda kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılacağının da altını çizdi. Dr. Öğr. Üyesi Yıldız şöyle konuştu: “Isparta geleneksel müzik kültürünün izlerinin sürüldüğü bu çalışmanın odağında Hüseyin Karatürk yer almaktadır. Yörenin önde gelen halk sanatçılarından Karatürk’ün doğup yetiştiği Senirkent’in Uluğbey Köyü, Alevî - Bektaşî geleneğinin Anadolu’daki önemli merkezlerinden biridir. Karatürk, Yörük ve Türkmen geleneksel müzik kültürü ile de harmanlanmış bu müzikal iklimin en önemli taşıyıcısı, aktarıcısı olmasının yanı sıra yaşayan üreticileri arasındadır. Sanatçı, bu çalışmada sazı ve sesiyle kaynak kişisi olduğu ve geleneğin devamında önemli rolü bulunan Teke yöresi müzik formlarında bestelediği eserlerini seslendirmiştir. Karatürk’ün seslendirdiği eserlerin ses ve görüntü kaydı yapılmış, seslendirilen her bir eserin notasına yer verilmiştir.”Kitapta yer alan eserlerin sunum düzeninin iki versiyon içerdiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Yıldız Mutlu Yıldız bu versiyonları şu şekilde anlattı: "İlk versiyonda ilgili eserler Karatürk’ün sazı ve sesinden dinlenilebiliyorken ikinci versiyon Karatürk’ün sazı ve sesi üzerine müzik teknolojisi imkânlarının kullanılması ile oluşturuldu. İkinci versiyonda yöreye özgü dilsiz kaval, kabak kemane, sipsi, cura gibi çalgılar icra edildi. Ayrıca perküsyon, klasik gitar, bas gitar gibi çalgılar ve geri vokaller ile günümüz dinleme alışkanlıklarına göre hazırlanıp sunuldu.”