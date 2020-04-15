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Perakendecilerden alışveriş için önemli öneri...

Perakendecilerden alışveriş için önemli öneri...
ISPARTA
G.Tarihi: 15.04.2020 16:50
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Perakendeciler alışverişlerin cuma akşamına kalmadan gerçekleştirilmesini öneriyor
Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Düzgün, "Halkımızın bu hafta sonu ihtiyaç duyabilecekleri malzemelerin alışverişlerini cuma akşam saatlerine kalmadan, bugün ve yarın içinde gerçekleştirmelerini öneriyoruz." dedi.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, bu hafta sonu boyunca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta gerçekleşecek sokağa çıkma yasağı öncesinde, vatandaşların ihtiyaçlarını belirleyerek cuma günü akşam saatlerine kalmadan, gelecek günler içinde alışverişlerini tamamlamalarını önerdi.
Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun açıklamasında, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkilerini gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince tüketicilerin market alışverişlerini en rahat ve hijyenik şartlarda sürdürmeleri için çalışmaların hızla devam ettiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Düzgün, Kovid-19 sebepli pandemi ilanı ve sonrasında gelişen olağanüstü durum sebebiyle, ülkenin dört bir yanında binlerce yerel markette, tedarikçilerin desteği ve çalışanların özverisi sayesinde en hızlı ve kaliteli hizmeti halka sunmaya devam ettiklerini ifade etti.

"Market raflarımız her zaman olduğu gibi dolu olacaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilki geçen hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının 17 Nisan gecesinden başlayarak 30 büyükşehir ve Zonguldak ilini kapsayacak şekilde gelecek hafta sonlarında da yürürlükte olacağını açıkladığını anımsatan Düzgün, şunları kaydetti:
"Bizler de operasyonlarımızı çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığını gözeterek uygun şekilde düzenledik. Halkımızın bu hafta sonu ihtiyaç duyabilecekleri malzemelerin alışverişlerini cuma akşam saatlerine kalmadan, bugün ve yarın içinde gerçekleştirmelerini öneriyoruz. Böylece, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, devletimizin ve milletimizin büyük gayretle yürüttüğü mücadele ile elde edilen sonuçların daha iyiye gitmesi ve bu sıkıntıyı bir an evvel ortadan kaldırmaya destek olmak mümkün olabilecektir.
Tedarik zincirimizin sağlam ve düzenli olması sayesinde market raflarımız her zaman olduğu gibi dolu olacaktır. Fakat, bazı vatandaşlarımızın son dakika ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını cuma akşam saatlerinde satın almaları söz konusu olabileceğinden, yoğunluğun tekrar yaşanmaması için, halkımızı şimdiden alışveriş listelerini oluşturarak yerel marketlerimize bekliyoruz."
Düzgün, açıklama dışında kalan tüm illerdeki yerel marketlerin hafta sonu boyunca operasyonlarına devam edeceğini bildirdi. 

"Yerel marketlerde en çok satan ürünler belirlendi"

Son bir ay içinde gerçekleşen satış verilerine göre en çok satın alınan ürünlerin un ve makarna olduğunu açıklayan Düzgün, Kovid-19 salgınının Türkiye'yi etkilemeye başladığı mart ayının başından beri halkın alışveriş ve tüketim alışkanlıklarında farklılıklar ortaya çıktığına işaret etti.
Ömer Düzgün, "Son bir ay içinde, Doğu Anadolu, Ege, Karadeniz, İstanbul ve Kayseri Perakendeciler Derneği (PERDER) üyelerimizden aldığımız verileri değerlendirdiğimizde, temel gıda kategorisinde birinci sırada makarna, ikinci sırada un, üçüncü sırada ise bakliyat ürünleri, manav kategorisinde en fazla C vitamini içeriği olan besinler, temizlik kategorisinde sabun ve sıvı sabun başta olmak üzere ev ve yüzey temizlik ürünleri ile kağıt ürünlerinin satın alındığını gözlemliyoruz." bilgisini paylaştı.

Perakendecilerin aldığı önlemler

Kovid-19 salgını sürecinde, hem çalışan hem de halk sağlığı açısından birçok önlem alan Türkiye Perakendeciler Federasyonu tarafından vatandaşların temel gıda maddelerine ve temizlik ürünlerine güvenle ulaşmasını sağlamak amacıyla daha önce yapılan çalışmalar ise şu şekilde sıralandı:
"Yerel marketlerimizde gerçekleştirilen alışverişlerin saat 16.00-20.00 arasında yoğunlaştığından, tüketicilerin ve çalışanların sosyal mesafeyi koruyabilmeleri ve hijyenik ortam yapısının sağlanması açısından, alışverişlerin sabah saatlerinden başlayarak günün farklı saatlerine yayılarak gerçekleştirilebileceği hatırlatılmıştır. Türkiye'nin dört bir yanındaki yerel marketlerimizde halkımızın ihtiyaç duyacağı her türlü gıda ve temizlik ürünlerinin tedarik edilmesinde aksaklık yaşanmaması için her türlü önlemi aldık. Tedarikçilerimizle devamlı iletişim halindeyiz, hiçbir marketin raflarının boş kalmaması için çalışmalar sürdürülmektedir. Yerel marketlerimizin depolarında, reyonlarında, kasalarında ve dağıtım hizmetlerinde görev yapan tüm çalışanlarımızın hijyen kurallarına uyarak görevlerine devam etmeleri sağlanmaktadır."
Tüm yerel marketlerde gerekli hijyen koşullarının sağlanması için dezenfeksiyon işlemlerinin 7/24 düzenli olarak yapıldığı belirtilirken, 65 yaş üstü vatandaşların dışarıya çıkmasına getirilen kısıtlamadan dolayı bu kişilere hizmet sağlamak için her bölgede belediyeler ve STK'larla iş birliği yapıldığı kaydedildi. 
 

 
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