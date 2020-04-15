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Dikkat! Balık avı sezonu kapandı

Dikkat! Balık avı sezonu kapandı
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Balıkçılık av sezonu sona erdi
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, balıkçılık av sezonunun sona ermesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Geçen yıl 100'e yakın ülkeye 1 milyar 25 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada, balıkçılık av sezonunun sona ermesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 31 Ağustos 2019 gecesi açılan balıkçılık av sezonunun, tüm denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılığın 15 Nisan itibariye sona erdiğini belirtti.
Türkiye'nin su ürünleri sektöründe net ihracatçı olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, "Geçen yıl 100'e yakın ülkeye 1 milyar 25 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.
Balıkların üreme ve büyüme döneminde getirilen yasaklara uyulmasının, sürdürülebilir avcılığın devam ettirilmesi ve balıkçıların geleceği açısından önemli olduğunu belirten Pakdemirli, göçmen balık avcılığının, balığın biyolojisi ve su sıcaklığı gibi çevresel faktörlerin etkisiyle yıldan yıla farklılık gösterdiğine işaret etti.
Pakdemirli, sezonun mezgit, kalkan, hamsi, istavrit, sardalya ve çaça gibi balıkların avcılığı açısından verimli geçtiğine vurgu yaptı.

Yasa dışı avcılık ve satış yapanlara 28,6 milyon lira ceza kesildi

Deniz ve iç su kaynaklarını koruyarak su ürünleri avcılığının sürdürülebilir işletilmesini sağlamak amacıyla Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik yapıldığını hatırlatan Pakdemirli, bu sayede yasa dışı avcılıkla etkin mücadele edildiğinin altını çizdi.
Yasa dışı avcılığın önlenmesi için modern ekipmanlarla donatılmış yeni kontrol botlarının alındığını, Balıkçı Gemileri İzleme Sistemi ile balıkçı gemilerinin avcılık faaliyetlerini anlık takip ettiklerini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:
"2019 yılında su ürünleri avcılığıyla ilgili toplam 127 bin 357 denetim gerçekleştirdik. Denetimlere Sahil Güvenlik Komutanlığımız da katkı sağlıyor. Denetimlerde, kaçak avcılıkla elde edilen 955 ton su ürününe el konuldu. Yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan ve satışını yapan 10 bin 763 kişi ve iş yerine 28 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca avlanma ruhsatına sahip olmayan ve kurallara uygun avlanmayan 50 gemiye el konularak mülkiyeti kamuya geçirildi."

12 bin 269 balıkçıya 12 milyon 831 bin lira destek verildi

Pakdemirli, balıkçıların, talep etmeleri halinde ekonomik faaliyetlerine devam etmek ve halkın yazın da balık ihtiyacının karşılanması için izin alarak ve kurallara uyarak uluslararası sularda gırgır ve trolle avcılık yapabileceğini ifade etti.
Küçük ölçekli kıyı balıkçılarına ise kurallara uymaları şartıyla uzatma ağlarla avcılık yapmalarına izin vereceklerini belirten Pakdemirli, geçen yıl deniz ve iç sularda avcılık yapan 10 metreden küçük tekne sahibi 12 bin 269 balıkçıya 12 milyon 831 bin lira destek sağladıklarını, uygulamanın bu yıl da genişletilerek devam edeceğini bildirdi.
 

 
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