Pençe-Kilit'te 1 askerimiz şehit oldu





Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 4 Temmuz'da EYP patlaması sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'ın 19 Temmuz’da şehit olduğunu açıkladı.Isparta Valisi Aydın Baruş, şehidin Isparta’daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Baruş, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” dedi.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de taziye mesajında, “Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadelerini kullandı.Şehit Yarbayın Aile Evi Isparta'da Işıkkent mahallesinde.