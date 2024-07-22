Pençe-Kilit'te 1 askerimiz şehit oldu

Isparta Valisi Aydın Baruş, şehidin Isparta’daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Baruş, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” dedi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de taziye mesajında, “Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadelerini kullandı.
Şehit Yarbayın Aile Evi Isparta'da Işıkkent mahallesinde.