Ehliyet Alacaklara Yeni Direksiyon Sınavı Kuralları

Milli Eğitim Bakanlığı, direksiyon sınavında bazı kurallarda değişiklikler yaparak yeni düzenlemeler getirdi. İşte detaylar:

Paralel Park Esnetildi

Sürücü adayları, paralel park aşamasında bir hak daha kazanacak. Böylece, adaylar paralel parkı düzgün yapamazsa bir kez daha deneyebilecek.

L Park Tarih Oluyor

L parkta 90 derecelik açı kaldırılıyor. Adaylar, aracı geri geri getirirken oval bir alandan dar bir alana park edecekler. Ayrıca, arka kısımda bulunan dubalar kullanılmayacak ve bu park alanında da sürücülere iki hak tanınacak.

Sınav Süresi Uzadı

Sınav süresi 35 dakikadan 40 dakikaya çıkarılıyor. Günlük sınava giren aday sayısı ise 12'den 10'a düşürülecek.

İki Farklı Güzergah

Sınav için iki farklı güzergah bulunacak ve adayların hangi güzergahta sınava gireceği kura ile belirlenecek.

Yeni Düzenleme Ocak 2025'te

Değişikliklerin Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.