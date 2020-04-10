Pazaryerleri alışveriş öncesi

ve sonrası dezenfekte ediliyor

Isparta Belediyesi Korona Virüsü salgınına karşın şehir genelindeki dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğünce vatandaşların ortak kullanım alanları, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince de parklar ve çocuk oyun alanları aralıksız olarak dezenfekte çalışmalarına tabi tutuluyor.Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bir yandan şehir merkezindeki tüm cadde, sokak ve kaldırımlar ile birlikte her türlü ortak kullanım alanını dezenfekte ederken, yine pazaryerlerinde de ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, mahallelerde kurulan pazaryerlerinde de halkın sağlığına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.Isparta Belediyesi son olarak Cuma günü Yedişehitler’de kurulan Cuma Pazarı alanında dezenfekte çalışmaları yaptı. Pazar kurulmadan sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Pazar alanına gelen ekipler alanda genel dezenfekte çalışmaları gerçekleştirerek vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için büyük bir çaba harcıyor. Ekipler pazarın tamamlanmasının ardından da pazaryerinde genel temizlik ile dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirecek.Ekipler bunun yanı sıra şehrin her bir noktasında vatandaşların ortak kullanım alanlarında, İşhanlarında, mahallelerde, sokaklarda, sağlık merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında, otobüs durakları, halk otobüsleri, otogar, tuvaletler, çeşmeler, çöp bidonları gibi noktalarda da dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürüyor.