İl Jandarma Komutanlığı Basın Duyurusu

“Sahte altın ile dolandırılması”

Isparta İli Merkez İlçesi Gelincik köyünde 01 Nisan 2020 tarihinde M.K. isimli şahsınolayının araştırılması neticesinde; dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen; A.D.,Ö.D.,O.G. ve A.S. isimli şüpheliler: dolandırıcılık olayında kullandıkları sahte altınlar ile birlikte: Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASA T) ve Merkez İlçe J.K.lığı Asayiş Timleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır.Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.