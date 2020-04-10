Alışveriş yaptıktan sonra paketli gıdalar yıkanır mı? Paketli gıdalar nasıl temizlenir?
Market alışverişini tamamlayan vatandaşlar paketli ürünlerin temizliğinin nasıl yapılacağını araştırıyor. Gıda ürünleri uzun süre market reyonlarında kaldığı için alışveriş yapan vatandaşlar bu ürünleri kullanmadan önce temizlemek istiyor. Peki alışveriş yaptıktan sonra alınan ürünler nasıl temizlenecek? İşte alışveriş sonrası bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken önemli noktalar...
Koronavirüs önlemleri sebebiyle vatandaşlar market alışverişi
nden sonra kullanmak istedikleri ürünleri temizlemek istiyor. Mercimek, makarna, pirinç, gibi raf ömrü uzun olmayan gıda malzemelerinin nasıl temizleneceği ile ilgili Trakya Üniversitesi i Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Ekuklu vatandaşlara tavsiyelerde bulundu. Sokağa çıkma konusunda insanların tedbirli olduğunu belirten Ekuklu, temel ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yapmak zorunda kaldıklarını anlattı. Alışveriş sırasında alınan malzemelerin dezenfekte edilmemesi durumunda virüs riskiyle karşılaşabileceğine dikkat çeken Öğretim Üyesi market ve pazarlarda bazı önlemler alınsa da raflardaki ya da tezgahlardaki ürünlere sıkça dokunulduğu söyledi. Peki alışveriş sonrası alınan ürünler nasıl temizlenmeli? İşte Prof. Dr. Galip Ekuklu’nun vatandaşlara temizlik
tavsiyeleri…
PAKETLİ ÜRÜNLER NASIL TEMİZLENMELİ?
Market ve pazarlarda gerekli önlemler alınsa da raflarda ve tezgahlarda bulunan ürünlere sıkça temas ediliyor. Galip Ekuklu’nun tavsiyelerine göre paketli ürünler sabunlu su ya da çamaşır suyuyla yıkandıktan sonra saklanacak yere yerleştirilmeli. Prof. Dr. Galip Ekuklu, “ Bu amaçla kullanılacak çamaşır suyu 1'e 100 sulandırılarak kullanılmalıdır. Bunun için pratik bir yol olarak 1 litre suya 1 yemek kaşığı ya da kullanılan üründen 1 kapak konulması yeterli olacaktır.”dedi.
ÜRÜNLER SİLİNDİKTEN SONRA KALDIRILMALI
Market alışverişini tamamlandıktan sonra çamaşır suyu ve sulandırılarak silinen ürünler Prof. Dr. Ekuklu’ya göre paketleri silindikten sonra bezle kurutulmalı ve ondan sonra saklanacağı buzdolabı, raf gibi yerlere konulmalı.
ALIŞVERİŞ SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR!
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Ekuklu’ya göre alınan ürünler eve sokulmadan kişinin üzerindeki kıyafetleri çıkarıp çamaşır makinesinde yıkaması gerekiyor. Kişisel temizliğinde önemli olduğunu vurgulayan Ekuklu, “Kıyafetler günlük yaşamda sık kullanılmayan bir alanda çıkarılmalıdır . Kaban ve ceket gibi yıkanması zor kıyafetler açık havada birkaç saat bekletilmelidir. Ayakkabılar evin dışında çıkarılmalıdır. Ayrıca cep telefonu, kredi kartı, anahtarlar kolonya ya da el dezenfektanı ile silinmelidir. El ve yüz temizliği için klasik sabunla ellerin en az 20 saniye yıkanması gerekir. Bu olanak yoksa yüzde 60'tan 90'a kadar alkol derecesi olan kolonya ve el dezenfektanı kullanılabilir.”dedi.
MEYVE SEBZE ALIRKEN DİKKAT!
Raflarda ve reyonlarda bulunan ürünlere hastaların farkında olmadan temas edebileceğini belirten Ekuklu, sebze alınırken ürüne dokunma ve seçme geleneği nedeniyle virüsün bulaşma riskinin artabileceğine dikkat çekti.