Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu yönetiminde , video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen Akdeniz Bölge toplantısına katılarak, üyelerimizin sorun ve taleplerini iletti.Toplantıda söz alan Başkan Adar şunları kaydetti;“Pandemi dolayısıyla ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Bizler hem vatandaş hem de tüccarlar olarak bu konuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Borsa olarak da bu dönemde pandemi sürecinde de üyelerimizin sorunlarını yakından takip ediyor, tüm sorunları çözüm önerileri ile birlikte ilgili kurum ve kuruluşlara iletiyoruz. Ancak kısıtlama uygulamalarında haksız rekabet doğuran durumlar sözkonusu. Yerel işletmelerimiz, marketlerimiz,lokantalarımız, kasaplarımız,semt pazarlarımız kapatılırken, zincir marketler faaliyetine devam ediyor. Aynı firmalar market adı altında yaş meyve sebzeden kırtasiyeye, et ürünlerinden elektronik eşyaya kadar her türlü ürünü satmaya devam ediyor. Bu durum yerel işletmelerimiz için haksız rekabet doğuran bir konu. Bu şekilde devam ettiği takdirde yerel işletmelerimizin ayakta kalma şansı yok. Acilen bu konuda gerekli düzenleme yapılmalı. Ticaret kanunumuz küçük işletmeleri koruyacak şekilde yeniden şekillendirilmeli.Pandemi kısıtlamalarının da uygulanmadan makul süreler önce açıklaması lazım. Örneğin yaş meyve sebze ticareti yapan firmalarımızın semt pazarları için temin ettikleri ürünleri 23 Nisan haftasındaki kısıtlama kararı nedeniyle elinde kaldı ve ziyan oldu. Bu yüzden kısıtlama kararları öncesinde firmaların önlemini alabilmesi için uygun bir süre önce duyuru yapılması gerekli.Pandemi süresince işletmelerimizin en büyük sıkıntısı faaliyetlerinin ve gelirlerinin azalmasına rağmen aynı vergi ve sigorta primi yükü altında kalmaya devam etmeleridir. Devletimiz tarafından bu konuda bazı adımlar atıldı ancak yeterli değil maalesef. Desteklerin güçlendirilmesine ihtiyaç var. Yine kısa çalışma ödeneği bu süreçte istihdamın devamlılığı açısından büyük önem arz eden bir konu idi. 1 Nisan da sona erecek olan uygulama taleplerimize istinaden TOBB Başkanımızın girişimleri ve devletimizin onayıyla 3 daha uzatıldı. Bu değerli katkı için de ayrıca teşekkür ediyorum. “Toplantı Akdeniz Bölgesindeki diğer oda ve borsa başkanlarının da taleplerini iletmeleri sonrası sona erdi.