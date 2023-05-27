Özsüt’ün yeni mağazası Isparta IYAŞ AVM’de açıldı

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Bu yıl 85. yaşını kutlayan Özsüt, yeni lezzet durağını Isparta’da açtı.IYAŞ AVMiçerisinde yer alan mağazasındahem şık dekorlu kapalı alanda hem de geniş ve ferah bahçe bölümünde misafirlerini ağırlamaya başlayan Özsüt,ilk kez Ispartalılar ile buluştu.Menüsünde yer alan tüm lezzetlerin misafirlerin beğenisine sunulduğu Isparta mağazasında, Özsüt’ünalametifarikası sütlü tatlıların yanı sıra, şerbetli tatlılardanbirbirinden enfes pastalara, kahvaltı seçeneklerinden yumuşacık pancakelere, tereyağlı su böreğinden dünyaca ünlü Pasta Şefi Karim Bourgi tarifiyle hazırlanan kruvasanlara, tadına doyulmaz ekmekli lezzetlerdenev yapımı makarna ve pizzalara kadar pek çok alternatif yer alıyor. Türk damak tadına uygun geleneksel dondurmalar ve limonatadan kahvelere uzanan buz gibi spesiyal içecekler ise yazın en keyifli anlarına eşlik ediyor.Hiçbir koruyucu katkı maddesi kullanılmadan Özsüt’ün maharetli ustaları tarafından özenle hazırlanan 2023 Yaz Menüsü’ndeki limonlu, çilekli, frambuazlı gibi taze meyvelerle dolu birbirinden özel hafif tatlar, yaz boyunca ferahlık hissi veriyor. Fesleğenli Limonlu Pasta, ünlü Portekiz turtası Nata ve Kazandibili Dondurma gibi sıra dışı tatları deneyimlemek isteyenler için pek çok alternatif sunan Özsüt, yazın tadını çıkarmak isteyenleri Isparta mağazasına bekliyor.Özsüt’ün 1938 yılında İzmir Kemeraltı’nda başlattığı tatlı serüveni, bugün 45 ilde 145’in üzerinde mağazası, beş bine yakın çalışanı ve on binlerce misafiriyle sürüyor. STP Gıda altında bayilik sistemiyle faaliyetlerini büyüten Özsüt’ün geleneksel tatları, ülkemizde olduğu gibi yurt dışında da yoğun ilgi görüyor. Bu doğrultuda Türkiye dışında da yatırımlarına devam eden marka, Azerbaycan’da bulunan 7 şubesiyle yurt dışındaki lezzet tutkunlarına da ulaşıyor. Özsüt’ün ürün gamı içerisinde pasta, sütlü ve şerbetli tatlılar, unlu mamuller, dondurma, kaymak, çikolata, kahve, Türk ve dünya mutfağından özel lezzetler yer alıyor.