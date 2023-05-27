İl Jandarma Komutanlığından Son Dakika: Uyuşturucu ile Mücadelede Büyük Başarı! Çok Sayıda Şüpheli Yakalandı

Son Dakika Haberi: Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda büyük bir başarı elde etti. Son iki aylık dönemde yapılan şok uygulamalar ve operasyonlar neticesinde toplamda 250 gram eroin, 30 gram kokain, 75 gram metamfetamin, 83 gram esrar, 800 kullanımlık sentetik cannobinoid emdirilmiş kağıt uyuşturucu, 102 adet uyuşturucu hap, 41 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 106 şüpheli yakalandı ve aralarında 4 kişinin tutuklandığı 92 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. İsparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu maddelerin halka ulaşmasını engellemek için azim ve kararlıkla faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.#Isparta #UyuşturucuMücadelesi #SonDakika