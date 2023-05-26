Özsüt, Isparta'da Iyaş Park AVM'de açtığı yeni şubesiyle misafirlerine unutulmaz tatlar sunmaya devam ediyor.

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Isparta'da bulunan Iyaş Park AVM, Özsüt'ün yeni şubesine ev sahipliği yapıyor. Özsüt, 85. yaşını kutladığı bu yılın Mayıs ayı itibarıyla merakla beklenen yaz menüsüne geçiş yapıyor. Her yıl olduğu gibi yaz ve kış olmak üzere iki farklı menü hazırlayan Özsüt, misafirlerine mevsime uygun taze ve doğal lezzetler sunuyor. Yeni menüde klasik tariflerin yanı sıra yazı ferahlatan tatlar da yer alıyor. Özsüt'ün maharetli ustaları tarafından koruyucu katkı maddesi kullanılmadan özenle hazırlanan yeni menü, limonlu, çilekli, frambuazlı gibi taze meyvelerle hafif tatlar sunuyor. Sütlü tatlıların yanı sıra şerbetli tatlılar, pastalar, geleneksel dondurmalar ve buz gibi spesiyal içecekler de yaz boyunca damaklarda eşsiz tatlar bırakacak. Menünün yeni yıldızları arasında ise heyecan uyandıran Fesleğenli Limonlu Pasta yer alıyor.



Özsüt, Yaz Menüsüyle İsparta'da Yazın Tadını Çıkarmanızı Sağlıyor

Özsüt, yaz lezzetlerinde ferahlatıcı limon tadından ilham alıyor. Limonlu Cookie, Limonlu Kek gibi enfes tatlarını menüsüne ekleyen Özsüt, Fesleğenli Limonlu Pasta ile yaz aylarına damgasını vurmayı hedefliyor. Fesleğenli beyaz çikolata kaplı yumuşak sünger kek, taze fesleğen ve limonlu krema ile hazırlanan bu pastanın yanı sıra yabanmersini, frenk üzümü ve ananasın buluştuğu Summer Berry, Yabanmersinli Tart ve Çilekli Sütlaç da menüyü tatlandırıyor.



Yeni Lezzetlerle Özsüt, Portekiz Turtası Nata'yı Tanıtıyor

Özsüt'ün yaz menüsüne eklediği farklı bir lezzet ise Portekizli kremalı tart olarak bilinen Nata. Tarçınla pişirilen yumurtalı bir tart olan Nata, çıtır milföy hamuru ve yumuşak kremasıyla tek ısırıkta hayranlık uyandırıyor. Nata, Sade, Çikolatalı ve Frambuazlı çeşitleriyle Özsüt şubelerinde lezzet arayışında olanları bekliyor.



Yepyeni Dondurma Çeşitleriyle Serinletici Lezzetler

Özsüt'ün en taze günlük çiftlik sütü ve kaliteli malzemelerle hazırlanan dondurma ve sorbeleri, bu yazın en tatlı kurtarıcısı olmaya hazırlanıyor. Geleneksel Türk damak tadına uygun Özsüt dondurmaları, çikolata, süper vanilya, kaymak, bal badem, karamel, karadut ve krokan gibi klasik tatlarının yanı sıra, yeni çeşitleriyle de dikkat çekiyor. 2023 yaz menüsünde Kazandibili, Karamelize Bisküvili, Limonlu Portakallı ve Cheesecakeli Dondurma gibi sıra dışı tatlar sunan Özsüt, ferahlatıcı lezzetleriyle yaz için hazır!

