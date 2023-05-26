Isparta'da gül hasadı başlamış olup 38 bin dekarlık alanda yaklaşık 30 bin dekar gül bahçesi bulunmaktadır. Gül hasadının başladığı bölgeler arasında Çeltikçi, Kılıç, Baladız ve Güneykent yer almaktadır. Gülbirlik, Gülçiçeği alım kampanyasının başlangıcını İslamköy Fabrikası'nda gerçekleştirmiştir. Kampanya süresince gül alım merkezi sayısının 50'ye kadar çıkabileceği ifade edilmiştir.Gülçiçeği alımlarının henüz istenen düzeyde olmaması nedeniyle toplanan güller İslamköy fabrikasında bekletilmektedir. Gülbirlik, üreticileri mağdur etmemek için alımların önümüzdeki günlerde artmasını beklemektedir. Gül alımlarının hava şartlarına bağlı olarak 45 güne kadar sürebileceği belirtilmektedir.Hasan Çelik, Isparta'nın özel bir bitki olan gül için uygun şartlara sahip olduğunu ifade etmiştir. Isparta gülü dünyanın en kaliteli gülleri arasında yer almakta olup dünya gülyağı üretiminin yüzde 65'i Isparta'da gerçekleştirilmektedir.Kampanya süresince geçici işçi istihdamının gerçekleştirileceği ve istihdam süresinin 1 ay ila 45 gün arasında değişebileceği belirtilmiştir. Gülbirlik ve diğer yağ üreten firmalar aracılığıyla yaklaşık 2.500 kg gülyağı ve 20 ton gül konkreti üretimi yapılması beklenmektedir.Gülçiçeği fiyatının belirlenmesi ise kampanya bitiminde yapılan satışlar ve müşteri görüşmeleri sonucunda belirlenecektir. Fiyatın daha sonra açıklanacağı ifade edilmiştir.Öte yandan, gül bahçelerinde çocuk işçi çalıştırılmaması konusunda önlemler alındığı ve denetimlerin devam edeceği belirtilmiştir.