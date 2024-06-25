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Özel Sektörde ‘Ara Zam’ Hesapları

Özel Sektörde ‘Ara Zam’ Hesapları
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Özel Sektörde ‘Ara Zam’ Hesapları

Enflasyonun yüksek seyrettiği 2024 yılının ilk yarısında, gözler ücretlerde yaşanan kayıpların telafi edilip edilmeyeceğine çevrildi. Temmuz ayına yaklaşırken, özel sektörde ara zam yapılması konusu gündemde.

Enflasyonun Etkisi ve Asgari Ücret

  • Enflasyon Oranları: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,4, yıllık bazda ise yüzde 75,5 oranında artış gösterdi. 2024 yılının ilk 5 ayında ise enflasyon yüzde 22,72 olarak hesaplandı.
  • Diğer Veriler: İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre 5 aylık enflasyon yüzde 25,4, TÜRK-İŞ’e göre ise yüzde 31,4 seviyesinde.

Asgari Ücretli Çalışanların Durumu

Yüksek enflasyon, özellikle asgari ücretli çalışanları olumsuz etkiliyor. Asgari ücret, açlık sınırının altına düşmüş durumda. Bu nedenle, temmuz ayında asgari ücrette ara zam beklentisi oluştu.

Hükümetin Tutumu

Hükümet, asgari ücrete ara zam yapma konusunda olumsuz bir tutum sergiliyor. Bu durum, asgari ücretli çalışanların beklentilerini karşılamıyor ve maaş kayıplarının telafi edilmesi konusunda endişe yaratıyor.

Özel Sektörün Tutumu

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, özel sektör asgari ücrete ara zam yapılması konusunda ikiye bölünmüş durumda:

  • Ara Zam Yapmayı Düşünenler: Her 3 şirketten sadece 1’i çalışanlarına ara zam yapmayı düşünüyor.
  • Ara Zam Yapmayı Düşünmeyenler: Şirketlerin büyük bir kısmı ise ara zam konusunda adım atmayı planlamıyor.

Sonuç ve Beklentiler

  • Çalışanların Durumu: Asgari ücretli çalışanlar ve özel sektör çalışanları, yüksek enflasyon karşısında eriyen maaşlarının telafisi için temmuz ayında ara zam yapılmasını bekliyor.
  • Özel Sektörün Rolü: Özel sektörün bu konuda alacağı kararlar, çalışanların maddi durumunu ve genel ekonomik dengeyi önemli ölçüde etkileyecek.

Özet

Enflasyonun yüksek olduğu 2024 yılında, özel sektörde ara zam yapılıp yapılmayacağı konusu gündemde. Asgari ücretli çalışanlar, temmuz ayında ara zam beklentisi içindeyken, özel sektör şirketlerinin sadece bir kısmı bu konuda adım atmayı planlıyor. Hükümet ise asgari ücrete ara zam yapılması konusunda olumsuz bir tutum sergiliyor.

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