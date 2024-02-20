"Dikkat: Siber Korsanlardan Şeytani İkiz Saldırısı Tehlikesi Halka Açık Wi-Fi Ağlarında"

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Son dönemde siber güvenlik tehditlerindeki artışla birlikte, halka açık Wi-Fi ağlarında şeytani ikiz saldırılarına dikkat çekiliyor. Siber korsanlar, AVM'lerden kafelere, otellerden turistik bölgelere kadar her yerde bulunan Wi-Fi ağlarını hedef alarak kötü amaçlı yazılımları yayma eğiliminde.

AB tarafından yapılan bir araştırmada, şifrelenmiş veya şifrelenmemiş ağlardaki yetersiz güvenlik önlemlerinin kötü amaçlı yazılımların daha kolay yayılmasına neden olduğu belirlendi. Uzmanlar, özellikle halka açık Wi-Fi ağlarına bağlanırken dikkatli olunması gerektiğini vurguluyorlar.

Evil Twin Attack (Şeytani İkiz Saldırısı):

Bilişim Teknolojileri Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, evil twin attack saldırılarında artış yaşandığını belirtiyor. Bu saldırı türü, kullanıcıların meşru bir Wi-Fi'ye benzeyen sahte bir Wi-Fi'ye bağlanmasıyla gerçekleşiyor. Kafe veya restoran gibi halka açık yerlerde, kullanıcılar fark etmeden bu sahte ağlara bağlanarak kişisel bilgilerinin tehlikeye girmesine neden olabilir.

Kırık, kullanıcıları bu tür saldırılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor ve güvenilir Wi-Fi ağlarına bağlanmalarını öneriyor. Ayrıca, herhangi bir halka açık Wi-Fi ağına bağlanırken VPN gibi güvenlik önlemlerinin kullanılması da tavsiye ediliyor.