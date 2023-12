"Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir'den Hakem Eleştirisi: 'Keşke Hiç Yaşanmasaydı'

Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor’un Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir, sosyal medya üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Özdemir, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirterek, özellikle bir hakem hatalarının takımın puanlarını etkilediğini savundu.

Özdemir'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Tabi ki şiddetin her türlüsüne çok karşıyız. Maçımızda puanlarımızı katleden ve gasp ettiği puanlar için şikayetçi olduğumuz hakemden, tüm kurumları aynı hassasiyete davet ediyorum. Bir maçımızı yönetmiş, maçı katletmiş ve şikayetimizi TFF’ye yaptık. Kulüp başkanları, yöneticiler hem maddi hem manevi çok yoruluyor. Her gün ayrı bir dert var ve ne yazık ki ülkemizde maçı katleden hiçbir hakem gerekli cezayı almıyor. Bu yüzden, sorunu çözmek istiyorsak, hakem hatalarıyla kaybettiğimiz maçlarda olduğu gibi, hakemlerin de ciddi kayıplar yaşamasını sağlamalıyız. Hakem kardeşime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, keşke hiç yaşanmasaydı."

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."**