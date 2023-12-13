Isparta'da Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Isparta'da Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı
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"Isparta İl Jandarma Komutanlığı'ndan Önemli Operasyon: Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Tutuklandı"

Isparta İli Merkez İlçe Kuleönü Beldesi UYUMDER Yol Kontrol Noktasında, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından 12.12.2023 tarihinde saat 00.30 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda, yapılan sorgulama sonucunda S.Ş. isimli şahsın (11) ayrı hırsızlık suçundan toplamda (19) yıl (6) ay hapis cezası ile arandığı tespit edilmiştir.
S.Ş. isimli şahıs, adli makamlara sevk edilmiş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Isparta Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Isparta İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların emniyet ve asayişinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalara aralıksız olarak devam etmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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