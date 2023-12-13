Isparta İl Özel İdaresi'nden Amatör Spor Kulüplerine Büyük Destek

Isparta İl Özel İdaresi, geleneksel olarak gerçekleştirdiği destek programı kapsamında bu yıl da şehirde faaliyet gösteren 33 amatör spor kulübüne önemli bir malzeme desteği sağladı. Yapılan yardım kapsamında toplamda 700 adet eşofman takımı, 350 adet futbol topu, 700 adet yağmurluk, 680 çift çorap ve tekmelik olmak üzere 870 bin TL değerinde malzeme dağıtıldı.İl Genel Meclisi Salonunda düzenlenen törene, Isparta Valisi Aydın Baruş, İl Genel Meclis Başkanı Serkan Keskin, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Abdullah Çelik ve amatör spor kulüplerinin temsilcileri katıldı.Vali Baruş, törendeki konuşmasında gençleri sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırlayan amatör spor kulüplerine teşekkür ederek, amatör spor faaliyetlerinin önemine vurgu yaptı. Baruş, şu sözlerle devam etti: "Amatör spor kulüplerimizin faaliyetleri bizim için çok değerli. Gençler arasında kardeşliği temin etme ve onların sağlıklı bir şekilde geleceğe adım atmaları için bu faaliyetleri yürüten tüm amatör spor kulüplerimizi tebrik ediyorum."Vali Baruş, konuşmasının ardından malzemeleri amatör spor kulüpleri temsilcilerine teslim ederek başarılar diledi. Elde edilen desteklerin gençlerin sağlıklı ve pozitif ortamlarda yetişmelerine katkı sağlaması hedefleniyor.