Canan Karatay'dan Ev Temizliği Uyarısı: Bu Ürünleri Kullanmayın!

Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı bir programda ev temizliği hakkında önemli uyarılarda bulundu. Karatay, sirkenin 7 bin yıldır doğal bir temizlik malzemesi olarak kullanıldığını vurguladı ve "Evde yapılan sirke en sağlıklısıdır," dedi. Ancak sirkenin aşırı kullanımının gereksiz olabileceğine dikkat çekti.

Karatay, özellikle tuvalet temizliğinde çamaşır suyu gibi kimyasal ürünlerin günlük kullanımının gerekli olmadığını belirterek, "Haftada bir sabunlu su ile temizlemek yeterli olacaktır," dedi. Ayrıca, sirkenin mikropları ve virüsleri etkili bir şekilde öldürdüğünü ve çaydanlık temizliği gibi alanlarda da kullanılabileceğini ekledi.

Zorlu lekeler için sirke ve karbonat karışımının güçlü bir temizlik aracı olduğunu belirten Karatay, bu karışımın aynı zamanda etkili bir gider açıcı olarak da kullanılabileceğini söyledi.