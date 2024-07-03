

48,6 milyon dolar ihracatın 26,6 milyon doları yaş meyve ve sebzeden

1-30 Haziran 2024 tarihleri arasında 48 milyon 662 bin 63 dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. Bunun 26 milyon 616 bin 32 doları yaş sebze ve meyveden geldi.



-'Orta Gelir Tuzağı'ndan bu şekilde çıkamayız

'Türkiye'nin Meyve Bahçesi: Isparta' unvanına yakışır hacimde bir ihracat başarısı olmasına karşın; bu ürün katma değeri yüksek bir girdi sağlamıyor. Isparta'nın 'hacimde hafif, pahada ağır' ihracat ürünleri de yaratmalıdır. Bunun için de yüksek katma değerli ürün için çalışılmalıdır.



-Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) yayımladığı verilere yakın plan yapıyoruz:



Sektör Hz. '24 Oca.- Hz.'24



Çelik 90,84 403,78

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ü. 2.076,70 12.975,91

Demir ve Demir Dışı Metaller 283,40 1.589,12

Deri ve Deri Mamulleri 7,94 40,41

Elektrik ve Elektronik 7,61 136,75

Halı 1.259,61 9.706,28

Hazır Giyim ve Konfeksiyon 3.425,79 16.613,44

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar M. 436,74 3.783,54

İklimlendirme Sanayii 304,73 4.122,21

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.985,75 12.097,77

Kuru Meyve ve Mamulleri 1.018,40 1.225,36

Madencilik Ürünleri 3.498,06 30.847,55

Makine ve Aksamları 235,76 5.024,61

Meyve Sebze Mamulleri 1.070,88 6.794,03

Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri 3.067,52 14.010,76

Mücevher - 29,90

Otomotiv Endüstrisi 33,75 107,73

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 1.059,75 4.704,74

Süs Bitkileri ve Mamulleri 298,85 2.582,92

Tekstil ve Hammaddeleri 1.884,24 9.935,66

Yaş Meyve ve Sebze 26.616,32 67.104,70



Toplam 48.662,63 204.162,80



