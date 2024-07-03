1.880 TL Zam Geldi

Evde Bakım Maaşlarına 1.880 TL Zam

Milyonların merakla beklediği enflasyon verileri bugün açıklandı ve memur ile emekli maaşlarına yapılacak zam oranları netleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre, SGK maaşlarına yüzde 24,37 oranında zam yapıldı. Bu zam oranıyla birlikte evde bakım yardımı da memur zammı oranında artış göstererek 9.489 TL seviyesine yükseldi.

Temmuz ayında evde bakım maaşı 7.608,77 TL iken, yapılan zamla birlikte bu rakam 9.489 TL olarak ödenecek. Yeni zamlı maaşlar Ağustos ayında yatırılacak. Evde bakım maaşı her yıl 2 defa, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları doğrultusunda artış gösteriyor. Son 6 aylık dönemdeki enflasyon farkı da hesaba katılarak, neredeyse 2 bin TL'ye yakın bir zam yapıldığı bildiriliyor.

Evde bakım maaşı almak isteyenlerin belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Başvuru yapacak kişinin sağlık raporu ile en az yüzde 50 oranında engelli olduğunu belgelemesi, SGK'ya prim borcu olmaması ve hane gelirinin asgari ücretin yüzde 3'te birinden az olması gerekiyor. Bu şartları taşıyan vatandaşlar, başvurularını Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri veya Sosyal Hizmet Merkezleri'ne yapabiliyorlar. Ancak şartları yerine getirmeyenlerin yardımları kesilebiliyor.